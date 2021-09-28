محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الخدمية والسياحية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً لمتابعة سير العمل بعددٍ من المشروعات الخدمية والسياحية التي يجري تنفيذها بمدينة الفيوم، والإسراع بمعدلات التنفيذ حتى تدخل تلك المشروعات الخدمة وتعود بالنفع على المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، واللواء ممدوح أبو حمادة مساعد مدير أمن الفيوم، ورئيس مركز ومدينة الفيوم، ومسئولى شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي شركات الكهرباء، والغاز الطبيعي، والاتصالات، ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتنمية العقارية، ومسئولي مكتب العمران للإستشارات الهندسية.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه خلال الاجتماع تابع محافظ الفيوم سير العمل وآليات التنفيذ بعددٍ من المشروعات الخدمية بمدينة الفيوم، والتي تشمل "المشروع التجاري الترفيهي" بكيمان فارس خلف الحديقة الدولية، ومشروع تطوير منطقة السواقي، وأعمال تأهيل حديقة المدينة بشارع أحمد شوقي، موجهاً بضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ بتلك المشروعات لتدخل الخدمة في القريب العاجل لخدمة المواطن الفيومي.

ووجه محافظ الفيوم مسئولي الشركات القائمة علي تنفيذ تلك المشروعات، بالتنسيق مع مسئولي الشبكات والمرافق من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات، ورئيس مركز ومدينة الفيوم، بمراجعة كافة أعمال نقل شبكات المرافق وتحويل مسارها، وكذا الوصلات الخاصة بتوصيل المرافق لتلك المشروعات في أسرع وقت، مع تنفيذها على الوجه الأكمل، والانتهاء منها قبل أعمال خطة الرصف الخاصة بمدينة الفيوم، لضمان عدم قطع أي طريق بعد رصفه، موجهاً سكرتير عام المحافظة والسكرتير العام المساعد، بتدبير كافة الاعتمادات المالية الخاصة بالمحافظة، للانتهاء من جميع الأعمال في التوقيتات الزمنية المقررة.

وطالب المحافظ، مسئولي الشركات القائمة بتنفيذ تلك المشروعات، بسرعة الانتهاء من آخر التصميمات الخاصة بالتشطيبات النهائية والإضاءة الليلية وكافة الأعمال الأخيرة، علي أن تُعرض عليه شخصياً في أسرع وقتٍ ممكن، مشدداً على تنفيذ الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المقررة، مع مراعاة البعدين الجمالي والبيئي عند التنفيذ، لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على مدينة الفيوم كونها عاصمة المحافظة.

وكشف "الأنصاري" أن تلك المشروعات تأتي في إطار حرص المحافظة على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعظيم الموارد، بما يُسهم في الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية، وتحقيق عائد اقتصادي للمحافظة.