الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

زاهي حواس يبحث عن قبر «نفرتيتي» و«المدينة الذهبية المفقودة» بالأقصر وسقارة

زاهي حواس
زاهي حواس

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، إنه يبحث عن قبر الملكة نفرتيتي من خلال الحفائر الأثرية التي يقوم بها في البر الغربي لمدينة الأقصر، الغنية بمعابد ومقابر ملوك وملكات ونبلاء ونبيلات مصر القديمة بصعيد مصر.

وقال حواس، اليوم الثلاثاء، إنه يبحث أيضا عن مقبرة المهندس إيمحوتب في سقارة، وهو المهندس العبقري الذي كان صاحب فكرة  تحويل البناء من الطوب اللبن إلى البناء بالحجارة في العالم، والذي شيد هرم الملك زوسر في منطقة سقارة، موضحًا أن الاكتشافات الأثرية الجديدة في سقارة بجوار هرم الملك تتي، تضمنت العثور على بردية طولها خمسة  أمتار، و"بلطة" من البرونز خاصة بأحد جنود الجيش، فضلا عن بعض الألعاب، ومراكب وأقنعة خشبية، ولوحة وتوابيت الدولة الحديثة.

وأضاف أنه يبحث في المدينة الذهبية المفقودة، التي اكتشفها مؤخرا بمدينة الأقصر، عن المعبد الجنائزي الخاص بالملك توت عنخ آمون، لافتا إلى أن المدينة يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

واعتبر  حواس  أن هذه المدينة هي أكبر مستوطنة إدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية المصرية على الضفة الغربية للأقصر.

الأقصر سقارة اكتشافات أثرية جديدة بالأقصر وسقارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

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