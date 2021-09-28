الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهم بالتحرش بـ«يوتيوبر» شهيرة فى شارع قصر العينى

القبض على متهم
القبض على متهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حقيقة فيديو متداول عبر السوشيال ميديا يحتوي على مقطع يتضمن واقعة تحرش شاب بفتاة أثناء سيرها بمنطقة قصر النيل .

ونجحت أجهزة الأمن فى تحديد هوية الشاب وضبطه، وتبين أنه عامل وتم اقتياده إلى النيابة العامة لمواجهته بما هو منسوب إليه بالتحرش بفتاة "يوتيوبر" شهيرة بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول مقطع فيديو فنانة استعراضية معروفة وتعمل "يوتيوبر" ولها مقاطع شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شاب بالتعدي والتحرش بها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وفحص الفيديو تبين صحة الواقعة، وأن الواقعة حدثت بشارع قصر العيني مساء يوم الأحد الماضي وتم تحديد هوية المتهم.

ومن خلال أحد الأكمنة تم ضبط الشاب المتهم مقيم بمنطقة الساحل، وعلى الفور قام رجال المباحث بالتواصل مع الفتاة وقامت بتحرير محضر ضده، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

حقيقة قصر العيني يوتيوبر قصر النيل واقعة تحرش

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

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