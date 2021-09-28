محافظ أسيوط يُناقش الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا تنسيقيًا بقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ومديرى الإدارات التعليمية وموجهي العموم، لمناقشة الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد والوقوف على مدى جاهزية المدارس والإنتهاء من أعمال الصيانة قبل استقبال الطلاب.

يـأتي ذلك في ضوء الخطة التي أعلنت عنها الدولة والمحافظة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومتابعة حصول أعضاء هيئة التدريس والعاملين في القطاع التعليمي بالمحافظة على لقاح "كوفيد 19"، وتوفير بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالمدارس لخلق بيئة تعليمية نظيفة للطلاب وتنفيذًا لخطة الدولة في تطوير التعليم واستراتيجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد إسماعيل النمر مدير عام التعليم الفني بالمديرية، ومدراء العموم ومديري الإدارات التعليمية وموجهي العموم ومديري بعض المدارس بمراكز المحافظة.



بدأ الاجتماع بالسلام الوطني ثم الاستماع إلى آيات من الذكر الحكيم والقرآن الكريم، ثم عرض لفيلم تسجيلي عن الإنجازات التي تمت في قطاع التعليم وبعض مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قطاع التعليم بالمحافظة.

وجرى خلال الاجتماع تكريم الوزير المحافظ وإهدائه درع مديرية التربية والتعليم تقديرًا لجهوده في النهوض بقطاع التعليم ودعمه المستمر للعملية التعليمية وحل مشكلة الإقبال المستمر على مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة والتوسع في إنشاء مدارس جديدة.

كما كرم المحافظ كلًا من محمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم السابق، وعبدالناصر حامد مدير عام التعليم العام تقديرًا لجهودهما خلال فترة عملهما السابقة بالمديرية وتم منحهم شهادة التقدير والدرع التذكاري.



وقدم محافظ أسيوط التهنئة لجميع الحضور بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد معلناً عن تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام قطاع التعليم واتباع الاجراءات اللازمة والمقررة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس والإدارات التعليمية بمراكز وقرى المحافظة لافتًا إلى التنسيق بين المديرية والإدارات التعليمية ورؤساء المراكز والقرى والأحياء والوحدات المحلية والتأكيد على استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات وإزالة كافة الإشغالات حول المدارس ومنع انتشار الباعة الجائلين مشيراً إلى ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس قبل بداية العام الدراسي واستقبال الطلاب والمتابعة الدورية والمستمرة للعملية التعلييمية بكافة قطاعاتها وتفعيل دور المتابعة الميدانية بالإدارات من أجل مصلحة الطالب والمدرسة.

ووجه المحافظ قيادات التربية والتعليم بالمحافظة بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المدارس والإدارات التعليمية على مستوى قرى ومراكز المحافظة لمواجهة جائحة كورونا.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع