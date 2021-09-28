أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع (إنفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد الثامن من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢١ وحتى ٢٧ سبتمبر الجاري.

وفي محافظة القليوبية نفذت مديرية الزراعة ندوتين ارشاديتين حول أهمية منظومة تحديث الري في ميت عاصم، بمركز بنها، واسنيت مركز كفر شكر، فضلا عن دورة تدريبية حول في مجالات التصنيع الغذائي، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة بحصاد الحقول الإرشادية التابعة للحملة القومية لمحصول الذرة الشامية موسم ٢٠٢١ وذلك بناحية كرداسه، وكفر حكيم بحضور الفريق العلمى للحملة القومية للذرة الشامية، كما قامت مديرية الطب البيطري ممثلة في إدارة التفتيش على اللحوم بالتنسيق مع مباحث التموين بحملات على المحلات والأسواق لردع المخالفين حيث تم ضبط 2705 كجم لحوم ومصنعاتها ومخلفات حيوانية ودوبريهات ودهون حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي ومذبوحات خارج المجازر الحكومية وتم عمل 9 محاضر بالمخالفات.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية توفير تقاوى القمح طبقا للسياسة الصنفية بجميع مراكز المحافظة للموسم 2021 _ 2022 عن طريق جهازي الارشاد والتعاون، كما اصدرت أيضا توصياتها استعدادا لموسم الشتاء لمربى ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة لمجابهه الآثار السلبية المحتملة لموجات الطقس السيء، كما قامت مديرية الزراعة أيضا بحملات الرقابة على أسواق المبيدات والمخصبات حيث تم ضبط (٥٠٤٨) عبوه من المبيدات والمخصبات الغير مسجله بوزارة الزراعة ومنتهيه الصلاحية وتم تحرير (٨) محاضر بالاتجار في المبيدات والمخصبات الزراعية بالمخالفة، كما تم عقد عدد (36) ندوة بجميع مراكز المحافظة، تناولت عددا من الموضوعات على رأسها مراكز تجميع الألبان وتحديث الري، وخدمة المحاصيل المختلفة، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ دورة تدريبية لأخصائي البرامج الإرشادية في مجال بناء البرنامج الارشادي وذلك بالتعاون مع معهد بحوث الارشاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية وذلك خلال الفترة من 19الي23 سبتمبر 2021.

أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري

وقامت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية بعقد مؤتمر موسع بقرية ازولين مركز الحسينية بحضور عدد كبير من المزارعين حول تحديث الري وتأهيل المراوي الخصوصية، كما تم مناقشة مشاكل المزارعين على الطبيعة والوقوف على احتياجاتهم للارتقاء بالإنتاج الزراعي والانتاج الحيواني كما تكريم المزارعين المتفوقين في انتاج المحاصيل، وتنفيذاً لمبادرة حياة كريمة قامت مديرية الطب بيطري بمحافظة الشرقية بتنظيم قافلة بيطرية بالمجان بقرى قصاصين الشرق و المناجاة و العقايلة بمركز الحسينية حيث قامت القافلة قامت بفحص وعلاج ٧٩ رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية والجراحة و ٦٥ رأس ماشية ضد الأمراض التنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ ٥٩ رأس ماشـية كما تم تجريع ٢٢٥ رأس ماشية و أغنام ضد الطفيليات الداخلية ورش٢٧٩ رأس ماشية بمضادات الطفيليات لمكافحة الطفيليات الخارجية للوقاية من الأمراض الوبائية وتسجيل وترقيم 40 رأس ماشية وفحص وعلاج ٧٣٥ طائر.

كما قامت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الدقهلية بتنفيذ ورشة عمل استهدفت تدريب الأطباء ومديري إدارات التلقيح الاصطناعي بمديريات الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، الإسماعيلية، دمياط والمنوفية، حول متطلبات المرحلة القادمة لزيادة نسب التلقيح الاصطناعي والمتابعات، ونسب المنفذ و المستهدف لكل محافظة، كما تم تنفيذ تدريب عملى على تانك النتيروجين بإشراف فريق كيميائي متخصص وتم التأكيد على إرشادات التعامل مع التانك.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة اجتماع مشترك بين الزراعة والبيئة استعدادا للقضاء على السحابة السوداء بالبحيرة وتوعية المزارعين بعدم حرق قش الأرز والمخالفات الزراعية وتعظيم الاستفادة من المخلفات، كما تم أيضا عقد اجتماع مشترك بين الزراعة والري والبنوك لتفعيل مشروع تأهيل المساقى والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، كما تم التصدى للتعديات على الاراضى الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مراكز: ايتاى البارود، وادى النطرون.

أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري

كما قامت أيضا مديرية الزراعة بمحافظ البحيرة بسحب عينات من محصول الجوافة بكفر الدوار لتحليلها بمعرفة المعمل المركزى للمبيدات، والمعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بوزارة الزراعة، لرصد نسب المتبقيات والتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية، لحماية الصحة العامة والبيئة ورفع كفاءتها وجودتها للمستهلك والتصدير، والحد من رش المبيدات لإنتاج ثمار خالية من متبقيات المبيدات، كما قامت مديرية الزراعة بالنوبارية بالتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة وادارة الانتاج الحيوانى والمكافحة بشن حملات مكبرة على مصانع الأعلاف اسفرت عن ضبط 18الف طن سيلاج بدون ترخيص و10الاف مواد خام للاعلاف مجهولة المصدر واسمدة مدعمة بإجمالي 215طن خاصة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها في الأسواق وتم تحرير 6محاضر لمصانع الاعلاف ومخازن الأعلاف بدون ترخيص وتحرير7 محاضر أسمدة ومبيدات ومخازن ومحلات بدون ترخيص.

وتواصل مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، ازالة التعديات على الاراضي الزراعية، والتصدي لها في المهد، وذلك خلال حملات مكثفة حيث تم إزالة 2 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بزمام إدارة برج العرب الزراعية، كما قامت المديرية أيضا بالمرور ومتابعة محصول القطن بزمام إدارة العامرية، كما قامت مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مباحث التموين بحملات على المحلات والأسواق لردع المخالفين حيث تم ضبط 10 طن و138 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم عمل 6 محاضر بالمخالفات، كما قامت مديرية الزراعة بورسعيد بحصاد ثالث حقل ارشادى لمحصول القطن ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن، كما نظمت مديرية الزراعة عدد 2 دورة تدريب مهارات كمبيوتر، وذلك في ضوء الإعداد للتحول الرقمي وقد شارك فيها 50 موظف من العاملين بكافة الإدارات بالمديرية مع التركيز على الفئات العمرية المختلفة وخاصة صغار السن في ضوء إعداد جيل من الكوادر الصف الثاني والثالث.

وقامت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط بمتابعة موقف المجمعات الزراعية ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري (المبادرة الرئاسية حياة كريمة) حيث تم التواصل مع المزارعين وتوعيتهم بأهمية المشروع وكذا تأهيل المساقى الخصوصية والري الحديث بنواحى مركز كفر سعد، كما قامت أيضا بمتابعة حصاد الارز، كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات الفنية والإدارية والتعاون الزراعي وتم بحث كافة الأعمال بالقطاع الزراعي، كما استقبلت مديرية الزراعة أيضا أستاذ الهندسة الزراعية بكلية الزراعة وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في سبيل خدمة القطاع الزراعي وتكثيف كافة الأنشطة التوعوية والخدمية المشتركة كما تم مناقشة أهم الإيجابيات لتطبيق نظم الري الحديث.

كما قامت مديرية الطب البيطرى بمحافظة دمياط بتنفيذ قوافل بيطرية مجانية بكفر سعد وقامت محافظ دمياط بتفقد القافلة وأشادت بدور الطب البيطري في نشر التوعية وتحقيق الاستفادة من الخبرات العلمية لتنمية الثروة الحيوانية.

كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة مطروح ممثلة في الارشاد الزراعي وبرنامج الأغذية العالمي، دورة تدريبية في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة لعدد 19مهندس زراعي وذلك لتدريب صغار المزارعين بالقرى المختلفة، وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم استمرار حملات التصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مراكز: الفيوم، طامية، سنورس، كما قامت أيضا بمتابعة حصاد محصول الذرة الشامية بالحقول الارشادية بمركز الفيوم ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية.

أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري

كما عقدت اجتماعا طارئا لمسؤلي المكافحة والإرشاد بالمديرية والادارات التابعة لها بشأن الاستعداد لمحاربة افات المحاصيل الزراعية ، كما تم عقد اجتماعا مع مديري الإدارات الزراعية ومسئولي كارت الفلاح بالمديرية والادارات التابعة لها تناول الاجتماع آخر ما تم إنجازه من منظومة كارت الفلاح والتشديد على سرعة الانتهاء من تسجيل الحصر الزراعي الموسمي على أجهزة التابلت وكذلك الانتهاء من حصر كشوف الحائزين الذين تم الصرف لهم ورقيا وحصر حيازات الورثة لكل جمعية.

كما تواصل مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، ازالة التعديات على الاراضي الزراعية، والتصدي لها في المهد، وذلك خلال حملات مكثفة حيث تم إزالة 35 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمركز اهناسيا.، كذلك قامت مديرية الزراعة بمحافظة اسوان بتنفيذ عدد من الندوات الارشادية بمقر قاعة الإرشاد الزراعي بمركز دراو حول تأهيل الترع والمساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، كما قامت أيضا بتنفيذ ندوة إرشاديه عن إنشاء وتطوير وأهمية مراكز تجميع الالبان بمركز كوم امبو.