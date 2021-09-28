الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

هل يجوز للمرأة الحائض الذهاب إلى المقرأة؟.. علي جمعة يُجيب

على جمعة
على جمعة

قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، يجوز للحائض الذهاب لدرس تحفيظ القرآن حتى لا تنسى ما حفظت.

جاء ذلك خلال رده على سؤال ورد إليه في أحد الدورس التي يلقيها في أحد المساجد الكبرى وتم تداولها عبر يوتيوب، من سائلة تقول: هل يجوز لى الذهاب إلى المقرأة وأنا حائض؟.

لماذا تمنع الحائض من دخول المسجد؟

كما أجاب جمعة على سؤال آخر، حول أسباب دخول الحائض المساجد فقال: " لأن هذه عبادة، فالمرأة الحائض لا تدخل المسجد تعبدًا لله، وتثاب على تركها للمسجد أثناء الحيض".

هل تجوز للحائض أن تقرأ صحيح البخاري؟

وأكد على أنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ صحيح البخاري وكتب الحديث النبوي الشريف.


هل لمس الفرج أثناء الغسل يبطل الغسل؟

بينما رد على سؤال آخر من سائل يقول: وأنا اغتسل أقوم بلمس الفرج بعد الوضوء ما حكم الشرع في ذلك وهل عليا الوضوء مرة أخرى؟ إن لمس الفرج يبطل الوضوء ولكن لا يبطل الغسل، وعند الانتهاء من الغسل توضأ مرة أخرى إذا لمست العورة.

طرق التواصل مع دار الإفتاء

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.

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