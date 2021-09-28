بنجلاديش تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا

بدأت بنجلاديش، اليوم الثلاثاء، حملة تطعيم واسعة النطاق على مستوى البلاد تستهدف تحصين 7.5 مليون شخص ضد فيروس كورونا المُستجد بمناسبة عيد ميلاد رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

وقال المدير العام لدائرة الخدمات الصحية البنغالية أبو بشار محمد خورشيد علم، في تصريحات صحفية: "بدأت حملة التطعيم الشاملة من صباح اليوم وستستمر حتى يتم تحقيق الهدف، وأنه تم تسجيل ما يقرب من 25 مليون شخص، وهم في انتظار تلقي لقاحات كوفيد-19، وأنه من بين الأشخاص المسجلين، استهدفنا تحصين 7.5 مليون شخص اليوم".



وأوضح أن حملة التطعيم التي تستمر لمدة يوم قد يتم تمديدها، إذا ما تعرضت لأي معوقات في أي مناطق نائية أو يصعب الوصول إليها بسبب الطقس السىء، بحسب ما ذكرته صحيفة “داكا تريبيون” البنغالية.

وأضاف أنه خلال الحملة، سيحصل الأشخاص على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس وسيتم إعطاؤهم الجرعة الثانية من التطعيم في 28 أكتوبر المُقبل.

وأشار إلى أن حكومة بنجلاديش أعدت 80 ألفًا من العاملين في قطاع الصحة، بينهم أكثر من 48 ألف متطوع، لكي تنجح حملة التطعيم واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد.