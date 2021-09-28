تداول 27 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط في 24 ساعة

شهد ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداول 27 سفينة حاويات وبضائع، فضلا عن تداول 4352 شاحنة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن حركة الصادر من البضائع بلغت 16798 طنا، تشمل 10750 طن فوسفات، و3120 طن رمل، و578 طن أسمنت، و2200 طن كسب فول صويا، و150 طن مولاس، في حين بلغت حركة الوارد 41997 طنا، تشمل 14166 طن ذرة، و8265 طن قمح، و1118 طن خشب زان، و3435 طن حديد، و8825 طن خردة، و600 طن فول صويا، و4713 طن نواتج، و3655 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 875 طنا.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 90 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات وحاصلات زراعية و فواكة، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر والسعودية وإيطاليا وسنغافورة وهونج كونج ونيوزيلندا وإنجلترا وألمانيا ومالطا والصين وأمريكا واليونان وكرواتيا، بينما بلغ عدد الوارد من الحاويات 144 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 955 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء إلى 108790 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 96521 طنا.

وغادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2481 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، و10 وحدات نهرية ( بارج ) قاطرة ومقطورة بحمولة إجمالية 2413 طن قمح متجهين إلى صومعة إمبابة.

وذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة أمس الاثنين ، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 3 آلاف و893 شاحنة، وبلغت الحاويات الواردة 355 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت 2990 حاوية مكافئة.

وأوضحت الهيئة، أنه غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3 آلاف و927 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وأسيوط، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 111 ألفًا و843 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 95 ألفًا و925 طنًا.

وأضافت أن الصادرات بلغت 22 ألفًا و 812 طن بضائع عامة شملت 8 آلاف و430 طن فوسفات، 2191 طن يوريا، 3 آلاف و580 طن رمل، 933 طن نترات، 628 طن أسمنت، 2.7 ألف طن كسب فول صويا، و4 آلاف و350 طن مولاس، كما بلغت الواردات 52 ألفًا و914 طنًا، تضمنت 13.4 ألف طن ذرة، 9 آلاف و758 طن قمح، 1966 طن خشب زان، 5.5 ألف طن أبلاكاش، 5 آلاف و972 طن حديد، 10 آلاف و150 طن خردة، 1.2 ألف طن فول صويا، 4.6 ألف طن نواتج، و368 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1537 طنًا.