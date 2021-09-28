«الأعلى للإعلام» يستضيف وزيرة الصناعة في جلسة حوارية حول «حياة كريمة»

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ظهر اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع حول "مبادرة حياة كريمة .. معرض إكسبو (دبي) .. المشروعات الصغيرة".

ووجه المجلس الدعوة لعدد من القيادات الصحفية والإعلامية لحضور الجلسة، التي سوف تبدأ في تمام الثانية عشر ظهرا بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام "ماسبيرو".

وسبق أن التقى الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وفدًا برلمانيًا أردنيًا، برئاسة النائب الدكتور عمر الزيود، رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، بحضور د. إبراهيم أبو ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب.

وضم الوفد كل من النواب أمغير الهملان وينال الفريحات وطالب الصرايرة ود. أحمد عشا وناجح العدوان ونصار الحيصة وآمال البشير وفايزة غضيبات وهادية السرحان، ود. طاهر وريكات – مدير الشئون الإعلامية – وخالد المعايطة – أمين سر اللجنة – ورامي الردايدة – رئيس قسم الشئون البرلمانية العربية في الأمانة العامة لمجلس النواب-، من أعضاء الشعبة العامة للاتصال والتواصل زياد خضر – مدير عام الشركة الأردنية السعودية للبث الفضائي نائب رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، وعزام الحزام – رئيس الشعبة العامة للاتصال والتواصل في الاتحاد العام للمنتجين العرب، ومصطفى ريالات – نائب رئيس الشعبة العامة للاتصال والتواصل، ود. سلافة الزغبي وناصر الرحمانة وأحمد الأسعد – أعضاء الشعبة – وموفق الكيلاني – أمين عام مساعد العلاقات بالاتحاد العام للمنتجين العرب.

وقال جبر، إن العلاقات المصرية - الأردنية تشهد حاليا أفضل فتراتها من حيث التقارب والتجانس، سواء على صعيد العلاقات الثنائية في المجالات التنموية بين البلدين أو في الرؤى المشتركة لمعظم القضايا الإقليمية والدولية، ويستند التمازج بين البلدين إلى إرث طويل من التفاهم والأخوة والجيرة في مختلف القضايا، وأضاف أن ذلك يتجلى في عقد العديد من لقاءات القمة والزيارات الكثيفة والمتبادلة على مستوى الوزراء والمسئولين، خاصة منذ تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم.

وأضاف أن أول لقاء كان يجمع الرئيس السيسي بالعاهل الأردني أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بمقر إقامة الرئيس بنيويورك، في 22 سبتمبر 2014، وكان ذلك على هامش أعمال الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقتها بحث الزعيمان الجهود المبذولة لتشكيل الائتلاف الدولي لمحاربة التطرف والإرهاب في المنطقة، من خلال استراتيجية شاملة لا تقتصر فقط على البعد الأمني والعسكري، ولكن تشمل أيضا البعدين التنموي والاجتماعي.

وأشار إلى أنه منذ عام 2014 قام الملك عبدالله الثاني بزيارة مصر عدة مرات كان آخرها مطلع سبتمبر الجاري حيث تم عقد قمة ثلاثية ضمت الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، أما الرئيس السيسي فقد قام بزيارة المملكة الأردنية أيضاً مرات متعددة لبحث تعزيز العلاقات المشتركة على كافة المجالات وقضايا المنطقة وسبل تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب.