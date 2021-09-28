«الري»: حصر كل التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف

أكد المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، المهندس محمد غانم اليوم الثلاثاء، عمل حصر لكل التعديات التي تتم على مجرى نهر النيل والترع والمصارف.

وقال متحدث الري - في تصريحات خاصة لبرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري - "سنعمل خلال الفترة القادمة على إزالة باقي التعديات على مجري نهر النيل، لننتهي منها خلال الـ 6 أشهر المقبلة".

وأشار إلى أن حملة “إنقاذ النهر” التي انطلقت منذ عام 2015، وقال إنه جرت - خلال الـ 6 سنوات الماضية - إزالة أكثر من 64 ألف حالة تعد على نهر النيل.

وحول أنظمة الري الحديثة، أوضح غانم أنها أحد الأنظمة شديدة الأهمية التي تساعد المزراعين في ترشيد المياه المستخدمة وزيادة الإنتاجية المحصولية وجودتها.

وأكد أن المنظومة المائية تتعامل مع التغيرات المناخية، مشيرا إلى أنه خلال الـ6 سنوات الماضية، جرى إنشاء أكثر من ألف منشأة للحماية من أخطار السيول في جبال البحر الأحمر وسيناء.

وأضاف أن "هذه المنشآت عبارة عن سدود وبحيرات صناعية هدفها التعامل بكفاءة مع الامطار التي تحدث بشكل مفاجئ في البلاد سواء في المناطق الصحراوية أو الدلتا".

وكان دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي كل مسئول في مصر، سواء كان المحافظ أو مدير الأمن أو غيره، إلى عدم السكوت عن أي خطأ إعلاء لمصلحة الوطن ، وتابع الرئيس :"بيني وبين الفساد خصومة "، مؤكدا أن بناء الدول يتم بالجدية والانضباط والالتزام.

وقال الرئيس خلال افتتاحه محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر أمس الاثنين"إن المياه عزيزة على المصريين ولن تتغير كمياتها التي نحصل عليها إلا بتحسين استخدامنا لها "، وتابع "بصراحة، عندما أقول إن تبطين الترع يتكلف أكثر من 50 مليار جنيه، مما يعني أن تكلفة البرنامج الكلية تبلغ حوالي 80 مليار جنيه ، لكن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أبلغني أن التكلفة الإجمالية تبلغ حوالي 140 مليار جنيه".

وتساءل الرئيس: "لماذا نقوم بمثل هذه المشروعات؟، مشيرا إلى أن الدولة كانت تمضي على هذا النهج على مدى 30 عاما، متسائلا : لماذا نقوم بصرف هذه المبالغ الضخمة بالرغم من أن تلك الترع موجودة منذ ما يقرب من 200 سنة؟ ولماذا نقوم بالتبطين الآن وأدفع 70 أو 80 مليار جنيه في تبطين حوالي 20 ألف كيلو من الترع؟، مؤكدا أنه يتم الاهتمام بها لأن عددا كبيرا من سكان مصر يعمل في قطاع الزراعة".