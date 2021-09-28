الفلبين تبدأ في تطعيم الأطفال والشباب ضد كورونا اعتبارا من أكتوبر

أعلن المتحدث باسم القصر الرئاسي في الفلبين "هاري روك"، أنه تقرر البدء في تطعيم الأطفال والشباب ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اعتبارا من أكتوبر المقبل.

وذكرت شبكة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية اليوم الثلاثاء، أن روك حث الأباء على الاسراع في تسجيل بيانات أطفالهم للحصول على اللقاح، كما أكد أن رئيس البلاد وافق - أيضا - على البدء في تطعيم الشباب في أكتوبر المقبل.

وتهدف الحكومة إلى تطعيم ما يصل إلى 70 % من سكان البلاد البالغ عددهم 109 ملايين نسمة قبل نهاية العام لتحقيق مناعة قطيع وإعادة فتح الاقتصاد بأمان.

يشار إلى أن الفلبين - التي تكافح أحد أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في آسيا - قد سجلت حوالي 2.4 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بما في ذلك حوالي 37 ألف حالة وفاة.

وكانت أعلنت السلطات في الفلبين عن وصول 3 ملايين جرعة من لقاح "سينوفاك" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت قناة «إيه بي إس-سي بي إن» الفلبينية، اليوم الأحد، أن المصل المصنع في الصين وصل إلى مطار مانيلا الدولي، وأن الشحنة ترفع إجمالي الجرعات التي وصلت البلاد إلى حوالي 70 مليون جرعة.

وتواجه الفلبين موجة جديدة شرسة من تفشي الفيروس وخاصة سلالة "دلتا"، ويبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد مليونين و490 ألفا و858 إصابة فيما وصلت الوفيات إلى 37 ألفا و405 وفيات.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.