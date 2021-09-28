اعترافات عصابة «الهيروين» في الطالبية: «نقلنا النشاط عشان الأمن عارفنا»

قال عاطل وزوجته متهمان في قضية للاتجار بالمواد المخدرة أمام جهات التحقيق إنهما يتاجران في المخدرات لتحقيق مكاسب مادية كبيرة وسريعة، حيث يحصل المتهم على المواد المخدرة من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث وجار ضبطه وتساعده زوجته في عملية الترويج.

وأضاف المتهمان أنهما سبق اتهامهما في قضايا عدة ونظراً لكونهما معروفين لدى رجال المباحث في مديرية أمن لقاهرة حيث يقيمان في حي حلوان، قررا نقل نشاطهما إلى محافظة الجيزة، واستأجرا شقة في منطقة الطالبية، وبدآ في ترويج المواد المخدرة بين عملائهما بأنحاء المحافظة، خاصة مخدر الهيروين.

وذكر المتهم وزوجته أنهما يخزنان المواد المخدرة بشقتهما المستأجرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وباشرت النيابة التحقيق.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية من مُتجري المواد المخدرة، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة المباحث بمديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص – وزوجته - لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذان من دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين– مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائهما، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.