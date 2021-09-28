اليوم.. الحكم علي 4 متهمين بسبب جريمة قتل عمد

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء الحكم على 4 متهمين لارتكابهم جريمة قتل.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد فؤاد حسن الشربيني وعضوية المستشارين خالد عزت الشربيني وشريف سلام وأمانة سر ممدوح غريب.

كشف أمر الإحالة، أن المتهمين علي. ف، عيد. ف، علي. س، علي. ع جرحوا عمدًا المجني عليه الأول "محمد. ن.م" مع سبق الإصرار حال تشاجرهم معه وزويه علي إثر خلاف مسبق فيما بينهم فأعدوا لذالك الغرض سلاحًا أبيض وما أن ظفر الأول بضحيته حال قيام الأخير بمحاوله نجدة شقيقه استل سكينًا وكال به عده ضربات استقرت في راس ضحيته وصدره.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين قاموا باحتجاز المجني عليه الثاني وائل نبيل مصطفي بدون وجه حق وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح بالقبض.



وأشار أمر الإحالة إلى أن شقيق المجني عليه حال توجهه رفقة أشقاءه لتحرير شقيقهم المختطف الثاني أبصروه داخل مركبه برفقه المتهمين وبالتوجه صوبهم وحال قيام المجني عليه الأول بمحاوله الدلوف للمركب لتحرير المار بيانه قام المتهم الأول بالخروج منها واعتدى علي المجني عليه الأول باستخدام سلاح أبيض بأن كال له ثلاث ضربات استقرت الأولى في رأسه والثانية بصدره والثالثة أسفل إبطه سقط على إثرها أرضًا وتوفي متاثرًا بإصابته كما أضاف أنه حال تشاجره مع المتهمين لنجده شقيقه حدثت إصابه في زراعه من قبل المتهم الأول.

