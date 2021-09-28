الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة 7 متهمين بخطف مواطنين وسرقتهم في المعادي

محكمة
محكمة

تستكمل  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامى زين الدين، اليوم الثلاثاء  محاكمة 7 متهمين بخطف متهمين وسرقتهم بالمعادي

تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم فارس .م، وراضي.ي، عماد.ط، رضا.ر، عماد.ف، سامر .ا،  رامي.ف. 

وصدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق.

كشف أمر  الإحالة أن المتهمين خطفوا بالإكراه المجنى عليهما محمد ع، وأحمد ح، بأن قاموا باصطحابهما عنوة داخل سيارة قيادة المتهم الثانى بعيدًا عن أعين زويهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن  المتهمين سرقوا  المبلغ المالي المبيت قدرًا بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما بطريق الإكراه الواقع عليهما بالطريق العام، بأن ارتكبوا الجريمة محل الاتهام الأول وتعدوا على المجني عليهما بالضرب مما شل من مقاومتهما، وتمكنا بتلك الوسيلة القصرية من الاستيلاء على المسروقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين انتحلوا  صفة ضباط شرطة على النحو المبين بالتحقيقات. 

 

محاكمة 7 متهمين مواطنين المعادى محكمة جنايات القاهرة المستشار سامى زين الدين خطف

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

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