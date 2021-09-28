وزير الخارجية الأمريكى يؤكد الالتزام بالتحالف مع تايلاند

أكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، التزام بلاده بالتحالف مع تايلاند في عدد من القضايا، من بينها التغلب على جائحة كورونا، ودعم التعافي العالمي من الجائحة.



وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن هذا جاء خلال لقاء بلينكن مع نائب رئيس الوزراء التايلاندي دون برامودويناي في واشنطن، حيث أكد الجانبان مجددا التزامهما كذلك بتعزيز حقوق الإنسان، باعتباره أحد دعائم القيم المشتركة للبلدين.



وأضاف أن الطرفين أقرا بعدم النمو الاقتصادي المستدام وبخطورة أزمة المناخ، وشددا على أن الاهتمام بهذه القضية يصب في المصلحة العالمية.



وأوضح نيد برايس أن المسئولين ناقشا استضافة تايلاند لمؤتمر دول رابطة إيبيك لعام 2022، وسبل تعزيز أهداف التجارة والاستثمار والتواصل والنمو الشمولي والمستدام.



ونوَّه بأن المسئولين عبّرا عن قلقهما فيما يتعلق بالأزمة في ميانمار، وضرورة حث القادة العسكريين هناك على الوقف الفوري للعنف والإفراج عن المعتقلين بصورة غير عادلة.

وفي وقت سابق، أعرب أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية عن تقدير بلاده الكبير للدور الإيجابي لسلطنة عمان بقيادة السّلطان هيثم بن طارق لما تبذله من جهود لتسهيل الوصول إلى تسوية سلمية للأزمة في اليمن، وذلك خلال الاجتماع الوزاري التشاوري المشترك لدول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، المنعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، أكد السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان مندوب السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة أن هذه الجهود سوف تستمر لمساعدة الأشقاء اليمنيين وإعادة الأمن والاستقرار لليمن الشقيق.

وتم خلال الاجتماع استعراض القضايا الإقليمية والدولية التي تتعلق بأمن المنطقة، وأهمية دور المجتمع الدولي في تعزيز الأمن والسلم واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ورفض التدخل في الشؤون الداخلية ونبذ التطرف والإرهاب والعنف .



كما تم التأكيد على أهمية العلاقات الاستراتيجية الخليجية – الأمريكية، والتأكيد على تعزيز العلاقات والتعاون بين الجانبين وتنسيق المواقف، والاتفاق على تفعيل فرق العمل المشتركة بين الجانبين لخدمة المصالح المشتركة.