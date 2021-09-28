مجلة أمريكية: الولايات المتحدة بحاجة لإعادة التفكير فى كيفية التعامل مع صعود الصين

ذكر مقال نشر مؤخرا في مجلة أمريكية رائدة متخصصة في الشؤون الدولية أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة التفكير في علاقاتها مع الصين وكيفية التعامل مع صعود الصين.

وجاء في المقال الذي نشر تحت عنوان "أمريكا بحاجة إلى إعادة التفكير في كيفية تعاملها مع صعود الصين"، على موقع مجلة ((ذا ناشيونال انترست))، إن الولايات المتحدة تبنت استراتيجية "كونجيجمنت" وهي عبارة عن مزيج من "الاحتواء العسكري والانخراط الاقتصادي" مع الصين.

وأضاف أن الأكاديميين يدعون الآن إلى اتخاذ موقف أكثر عدائية تجاه صعود الصين، يشمل "الانفصال الاقتصادي، وتعزيز الردع الإقليمي لأمريكا، ودعم الحلفاء الأمريكيين"، مشيرا إلى أن هذه الأساليب قد تثبت شعبيتها مرة أخرى في الولايات المتحدة، لكنها "استراتيجية سيئة، لأنها تخطئ في فهم سبب فشل تلك الاستراتيجية".

ودعا المقال بدلا من ذلك الولايات المتحدة إلى اتخاذ نهج جديد تجاه الصين يركز على التكيف وضبط النفس.

وعلى صعيد آخر، ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء أن البر الرئيسي سجل 31 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الاثنين ارتفاعا من 27 إصابة في اليوم السابق.



وقالت اللجنة في نشرتها اليومية إن 13 حالة من الإصابات الجديدة انتقلت محليا، وهو العدد نفسه المسجل في اليوم السابق.



وأضافت أنها سجلت سبع إصابات جديدة خالية من الأعراض انخفاضا من 20 قبلها بيوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 96081 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.