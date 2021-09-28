تقرير: الشرق الأوسط سيبقى أكبر سوق للطائرات الحربية خلال 10 سنوات

أفاد تقرير حول سوق الطيران في منطقة الشرق الأوسط بأن المنطقة ستبقى المشتري الأكبر للطائرات الحربية خلال السنوات الـ10 المقبلة.

وأشير في التقرير الذي أعدته مجلة "Aviation Week & Space Technology" خلال ندوة نظمتها على الإنترنت، إلى أن "منطقة الشرق الأوسط كالسابق تعتبر إحدى الأسواق الرئيسية لمنتجي معدات الطيران الحربي، وستبقى كذلك خلال السنوات الـ10 المقبلة. ومع نهاية العشرينات من القرن الجاري سيزداد حجم هذه السوق بنسبة لا تقل عن 25 أو 30%".

وحسب التقرير، فإن المنطقة ستكون كذلك إحدى الأسواق الرئيسية للمقاتلات من الجيل الخامس، حيث تنفذ الدول برامج واسعة النطاق لإعادة تجهيز القوات الجوية، ومن المتوقع أن تتصدر مشتري المقاتلات من الجيل الخامس التي يطورها حاليا المنتجون العالميون الكبار.

وستلعب الطائرات المسيرة دورا كبيرا في سوق الطيران الحربي أيضا ومن المتوقع أن تكنولوجيات الطائرات المسيرة الهجومية، وبرامج من نوع loyal wingman ومشاريع التكامل بين الطائرات المأهولة والمسيرة ستحدد صياغة السوق في الشرق الأوسط خلال العقد القادم.

وأضاف التقرير أن هناك أيضا طلبا كبيرا على الأسلحة عالية الدقة التي تنصب على متن الطائرات وستحتاج دول المنطقة إلى قنابل موجهة وصواريخ من نوع "جو – أرض".

كما ستحتاج دول الشرق الأوسط لوسائل الدفاع ضد الطائرات المسيرة، وستستمر هذه الحاجة خلال السنوات الـ5 أو الـ7 القادمة.

وعلى صعيد آخر، أعلن وزيرا الخارجية والدفاع الرومانيين، وصول طائرة حربية من طراز "لوكهيد سي -130 هيركوليز" إلى قاعدة عسكرية بمطار "أوتوبيني الدولي " بالعاصمة بوخارست، وعلى متنها 15 مواطنا رومانيا و4 آخرين بلغاري الجنسية تم إجلاؤهم من أفغانستان.

وقال وزير الخارجية بوغدان أوريسكو- حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - "أريد أن أركز على أن، أنتم، المواطنين الرومانيين، مركز قلقنا وتحركاتنا، ولو أن كان في أفغانستان روماني واحد، كنا سنتخذ ذات الإجراء".

ووصف أوريسكو، أفغانستان بأنها "أقسي أماكن اليأس والمعاناة الإنسانية"، مضيفا أن سلطات بلاده ستستمر في الإشارة إلى "المجموعات الأكثر عرضة للخطر مثل الصحفيين الأفغان الذين تم محاولة إجلائهم أمس".

وكانت رومانيا أعلنت أمس أن الوضع الأمني حول العاصمة الأفغانية كابول "صعب للغاية"؛ مما يصعب عملية إجلاء المواطنين الأفغان المصدق عليهم لصعوبة وصولهم للمطار.

يذكر أن رومانيا أرسلت ثلاث طائرات خلال الأسبوع الجاري لإجلاء رعاياها ومواطنين آخرين من الاتحاد الأوروبي عبر مطار "حامد كرزاي الدولي" في كابول، حيث وصل إجمالي أعداد الأشخاص الذين تم إجلائهم 23 شخصاً من بينهم 16 رومانياً وأمريكي، فيما كان قد تم إجلاء 30 رومانياً على متن طائرات عسكرية لدول صديقة، حسبما أفاد به مسئولون.