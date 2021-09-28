المرصد السورى: طائرة مجهولة قصفت المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق

قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" فجر اليوم الثلاثاء إن أصوات انفجارات سمعت عند الحدود السورية العراقية قرب البوكمال، نتيجة قصف من طائرة مجهولة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية".

وأضاف أن ذلك يأتي بالتزامن مع قصف مدينة الميادين حيث دوت انفجارات عنيفة في منطقة المزارع قرب مدينة الميادين في ريف دير الزور، نتيجة قصف من طائرة مجهولة الهوية على مواقع في منطقة غرب الفرات قال إنها إيرانية.

وأشار "المرصد السوري" إلى أنه وثق في منتصف شهر سبتمبر مقتل 3 أشخاص من "الحشد الشعبي" العراقي جراء استهداف جوي على الحدود السورية العراقية.

وأفاد بأن عدد الضحايا مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

وأوضح أن الطائرات المسيرة التي استهدفت آليات وشاحنات عناصر الحشد الشعبي بريف البوكمال لا تزال مجهولة الهوية، وسط نفي واشنطن أن تكون طائراتها نفذت الضربات.

وفي وقت سابق، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، بقذيفتين صاروخيتين.

وتابع المرصد، أن مصدرالقذائف البادية، ويرجح أن خلايا تنظيم "داعش" أطلقتها في محاولة لاستهداف القاعدة، دون معلومات عن خسائر بشرية، حيث استنفرت القوات بعدها وقامت بتفتيش المنطقة.

وكان المرصد السوري رصد في 8 أغسطس الماضي، تنفيذ وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، عملية أمنية بدعم من قوات “التحالف الدولي”، في ريف الشدادي بريف الحسكة.

ووفقًا للمصادر، فإن العملية الأمنية استهدفت عنصرين من خلايا تنظيم "داعش"، كانا يتخفيان قرب منطقة تل الجاير في ريف الشرقي لبلدة الشدادي، حيث تمكنت القوات المداهمة من اعتقالهما ومصادرة وثائق ومعدات تقنية ومستندات كانت بحوزتهما.

يذكر أن أرسلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً محملاً بمعدات عسكرية ومواد لوجستية لدعم عناصرها في قاعدة الشدادي العسكرية شرقي سوريا