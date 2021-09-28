دراسة: السكر وضغط الدم المرتفع يزيدان تلف المخ بين مرضى كورونا

أعلن فريق من الباحثين فى مستشفى جامعة "ساوثهامبتون" في بريطانيا عن حدوث مجموعة من المضاعفات الدماغية التي يعاني منها البالغين من مرضي السكر والضغط المرتفع في المستشفيات في المملكة المتحدة، حال إصابتهم بحالات حادة من فيروس"كورونا" المستجد (كوفيد – 19)، كما وجدوا أن السكتات الدماغية كانت من المضاعفات الشائعة، مع معدلات أعلى من المتوقع بين الشباب.



وتسلط الدراسة الحالية، التي نشرت في عدد سبتمبر من مجلة " اتصالات الدماغ"، الضوء على أن عوامل الخطر مثل مرض السكر، وضغط الدم المرتفع، ساهمت في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، بما في ذلك لدى الشباب.



خلال الموجة الأولى من الوباء في عام 2020 ، أنشأ فريق البحث استجابة سريعة، ومنصة بيانات مجهولة المصدر عبر الإنترنت، مكن الأطباء في جميع أنحاء المملكة المتحدة من الإبلاغ عن المشكلات العصبية والنفسية المتعلقة بـفيروس"كورونا" المستجد (كوفيد – 19).. من بين 267 حالة، وجد الفريق أن السكتات الدماغية كانت أكثر الحالات التي تم الإبلاغ عنها بشكل متكرر ، حيث أثرت على ما يقرب من نصف المرضى.. كما حدثت أكثر من ربع السكتات الدماغية في مرضى تقل أعمارهم عن 60 عامًا ، وكان لدى العديد منهم عوامل خطر قابلة للتعديل مما يعني أنهم معرضون بالفعل لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.. وشملت الحالات الشائعة الأخرى الهذيان، والأحداث النفسية وغيرها من الأدلة على تلف الدماغ (إعتلال الدماغ).. أكثر من 10 ٪ من المرضى عانوا من أكثر من حالة دماغية واحدة ، وكان هؤلاء المرضى أكثر عرضة للحاجة إلى العناية المركزة والتهوية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.