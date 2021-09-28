بريطانيا تضع الجيش فى حالة تأهب للمساعدة بحلّ أزمة شحّ الوقود

وضعت بريطانيا الجيش في حالة تأهّب للمساعدة في حلّ أزمة شحّ الوقود التي تعاني منها البلاد بعدما شهدت عطلة نهاية الأسبوع تهافتاً من سائقي السيارات على تخزين المحروقات خوفاً من انقطاعها.



وقالت وزارة الطاقة في بيان إنّ "عدداً محدوداً من سائقي الصهاريج العسكرية سيتمّ وضعهم في حالة تأهّب ونشرهم إذا لزم الأمر لتحقيق مزيد من الاستقرار في سلسلة توريد الوقود".

وعلى صعيد آخر، أعلنت الحكومة البريطانية، تسجيل 37 ألفا و960 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و40 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الساعات الـ 24 الماضية.



ووفقًا لأحدث البيانات، التي نشرتها الحكومة عبر موقعها على الإنترنت، ارتفع العدد الإجمالي لإصابات "كوفيد-19" المؤكدة في المملكة المتحدة إلى 7 ملايين و701 ألف و715 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات التي حدثت في غضون 28 يومًا من ثبوت الإصابة إلى 136 ألفا و208 حالات وفاة.



كما تشير البيانات الرسمية إلى أن 89,7 بالمائة من البالغين في بريطانيا حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لفيروس كورونا، فيما حصل ما نسبته 82,4 بالمائة على الجرعتين اللازمتين.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.