الجيش الكولومبى يعلن تصفية 10 مسلحين من جماعة منشقة عن «فارك»

أعلن الجيش الكولومبي عن تصفية 10 مسلحين من جماعة منشقة عن "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك) جنوب شرقي البلاد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، نفذ الجيش الكولومبي عمليته في منطقة موريتشال نويفو بولاية غواينيا، وهي منطقة غابات استوائية، فيها مزارع الكوكا التي تنتج منها مادة الكوكايين المخدرة.

وقال قائد القوات المسلحة الكولومبية الجنرال لويس فرناندو نافارو: "حتى الآن أسفرت عملياتنا العسكرية عن مقتل 10 من عناصر العصابة وضبط كمية كبيرة من المواد".

يذكر أن جماعة "فارك" اليسارية المتمردة وقعت اتفاق السلام مع الحكومة الكولومبية في عام 2016، لكن بعض الجماعات المنشقة عنها رفضت الاتفاق وتواصل النشاط المسلح في الغابات تحت التسمية نفسها، بينما تحولت "فارك" الأساسية إلى حزب سياسي.

وتقدر المصادر الأمنية الكولومبية عدد عناصر الجماعات المنشقة عن "فارك" بحوالي 2500 شخص.

وعلى صعيد آخر، سجلت كولومبيا، 2698 إصابة و99 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت وزارة الصحة الكولومبية بارتفاع عدد الإصابات المؤكدة جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد بواقع 2698 حالة، مقابل 2640 امس ، لتصل الحصيلة العامة إلى 4.892.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 99 وفاة جديدة جراء المرض، مقارنة مع 95 الأحد، و685 الجمعة، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد 124315.

وذكرت الوزارة أنها سجلت 3210 حالات شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من المرض إلى 4.722 حالة.

وهذه الأرقام أقل بكثير مما كانت عليها خلال الذروة في يونيو 2021 حينما تجاوز عدد الإصابات في بعض الأيام 30 ألف حالة ومؤشر الوفيات 700 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.