الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وصول أكثر من 500 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية

أفادت وسائل إعلام إيطالية بوصول أكثر من 500 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في البحر المتوسط.

 

ووفقًا لوكالة أنباء "آكي" الإيطالية، أكد رئيس بلدية لامبيدوزا توتو مارتيلو  أن القارب الذي وصل على متنه المهاجرون قادم من ليبيا على ما يبدو، وأن السلطات الإيطالية تتخذ كل الإجراءات الضرورية لتقديم المساعدة الطبية للمهاجرين.

 

وكان على متن القارب مهاجرون من سوريا والمغرب وبنجلادش، ومن بينهم نساء وأطفال.

 

وفي وقت سابق ، وصلت إلى الجزيرة 5 قوارب أخرى، نقلت ما مجموعه 118 مهاجرا.

 

وفي الوقت الحالي هناك 330 شخصا في مركز الاستقبال المؤقت للمهاجرين، بينما يتسع المركز لـ250 شخصا فقط.

 

وحسب وزارة الداخلية الإيطالية، فإن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى البلاد بحرا خلال الفترة بين 1 يناير و27 سبتمبر بلغ نحو 45 ألف شخص، وهو أكثر بضعفين مما سجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

 

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة الإيطالية 45 حالة وفاة و1772 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وأوضحت الوزارة- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية: أن إجمالي الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا ارتفع إلى 130 ألفا و742 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات 4 ملايين و662 ألفا و87 إصابة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمتعافين 4 ملايين و430 ألفا و265 شخصا عقب شفاء 2892 شخصا.

 

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

 

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

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