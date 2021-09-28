وزير يمنى: تصريحات مسئولى إيران تؤكد دورها فى إنشاء مليشيا الحوثى

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إن التصريحات الصادرة عن عدد من القيادات السياسية والعسكرية الإيرانية مؤخرًا بمثابة اعترافات تؤكد من جديد دور النظام الإيراني في إنشاء مليشيا الحوثي الإرهابية وإدارة انقلابها على الدولة، واستخدامها كذراع لتنفيذ مخططها التوسعي وسياساتها التخريبية في المنطقة وتهديد المصالح الدولية.



وأضاف معمر الإرياني -في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- أن أخطر تلك الاعترافات هي التصريحات التي كشف عنها قائد مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء غلام علي رشيد بشأن إنشاء القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني -قبل مقتله بثلاثة أشهر- محورا من ستة جيوش خارج حدود إيران بينها مليشيا الحوثي، وأنه في حال أراد أحد استهدافها، فعليه أن يواجه هذه الجيوش أولًا.



وتابع الإرياني أن هذه التصريحات الخطيرة تكشف حقيقة ما يحدث في اليمن منذ عام 2014م، وطبيعة الدور الذي تقوم به مليشيا الحوثي من تنفيذ للأجندة الإيرانية على حساب شلال الدماء المتدفق منذ انقلابها على الدولة، واستمرارها في التصعيد السياسي والعسكري وتقويض الحلول السلمية الأزمة بأوامر إيرانية.



وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالتصدي لمسئولياتها القانونية وفق ميثاق ومبادئ الأمم المتحدة، ووقف التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني، ومحاولاتها استخدام الملف كورقة للضغط والابتزاز وتحقيق مكاسب سياسية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت لجنة مكافحة فيروس كورونا في اليمن، تسجيل 43 إصابة جديدة و12 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان اللجنة، نقلته وكالة "رويترز"، فقد ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق التابعة للحكومة المعترف بها دوليا في جنوب وشرق البلاد إلى 8934 إصابة، تعافى منها 5528 ولا تزال هناك 1712 حالة نشطة.

كما بلغ إجمالي الوفيات 1694 حتى الآن على الرغم من أنه يعتقد بأن الأعداد الفعلية أعلى من ذلك بكثير في ظل القيود التي فرضتها الحرب على إجراء فحوص كوفيد-19 والإبلاغ عن المرض.

ولا تكشف جماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المدن الكبرى شمال وغرب البلاد، عن أعداد الإصابات والوفيات الناتجة عن الفيروس، مكتفية بالإعلان فقط عن ثلاث إصابات ووفاة واحدة بالمرض منذ بدء تفشي كوفيد-19 في البلاد في أبريل 2020.