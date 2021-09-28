كوريا الشمالية: إذا أرادت واشنطن إنهاء الحرب فعليها التخلى عن سياستها العدائية

قال سفير كوريا الشمالية بالأمم المتحدة، إنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد إنهاء حرب كوريا، فعليها التخلي عن السياسة العدائية ووقف التدريبات العسكرية و نشر الأسلحة الاستراتيجية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، دعا كيم سونج سفير كوريا الشمالية لدى المنظمة الأممية يوم الاثنين الولايات المتحدة إلى التخلي عن "سياستها العدائية" تجاه بيونج يانج.

وشدد على أنه لا يمكن لأحد أن يمنع بلاده من حق الدفاع عن النفس و اختبار الأسلحة.

وجاءت تصريحات المبعوث كيم سونغ خلال خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، أعلنت كيم يو يونج شقيقة زعيم كوريا الشمالية، اعتزام بلادها مناقشة عقد قمة كورية داخلية مع كوريا الجنوبية، إذا أظهرت سول موقفًا ينم على "العدل و الاحترام المتبادل".

وحثت "كيم يو يونج"- في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- كوريا الجنوبية على عدم إظهار "معاييز مزدوجة" من خلال وصف اختبارات الأسلحة في الشمال بأنها استفزاز بينما تُجمّل تعزيزات التسليح الخاصة بها.

وأضافت: "أعتقد فقط عندما يتم الحفاظ على العدل وا لاحترام المتبادل، يمكن تحقيق تواصل سلس بين الشمال والجنوب".

ووفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية تابعت: "قضايا مثل الإعلان الهادف والملائم لنهاية الحرب (بين الكوريتين)، و إعادة فتح مكتب الاتصال المشترك، وعقد قمة بين الشمال و الجنوب، يمكن حلها في المستقبل القريب عبر النقاش البنّاء".

الجدير بالذكر: نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، عن نائب وزير الخارجية ري تاي سونج، قوله إن دعوة كوريا الجنوبية لإنهاء رسمي للحرب الكورية سابق لأوانه، إذ لا توجد ضمانات بأن ذلك سوف يؤدي إلى وضع حد "للسياسة الأمريكية العدائية" تجاه بيونج يانج.