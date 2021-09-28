الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا تدعو لاستئناف المفاوضات حول العودة للاتفاق النووى الإيرانى

وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لاستئناف المفاوضات حول العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني بأسرع ما يمكن.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال لودريان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا يمكن لإيران أن تعتقد أن الوقت يصب في مصلحتها، لأن خطر أزمة كبيرة يتزايد بينما يصبح برنامجها النووي أكثر خطورة".

 

وأكد أن "فرنسا ستتخذ كافة الخطوات الضرورية للحوار، لكن الطريق الممكن الوحيد يبقى الاتفاق الذي يضمن أن إيران تنفذ التزاماتها من جديد".

 

وأضاف: "لذلك من الضروري استئناف المفاوضات بأسرع ما يمكن".

 

يذكر أن الجولة السادسة من المفاوضات في فيينا حول العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران اختتمت في الـ20 من يونيو الماضي.

 

ومن المتوقع أن تستأنف المفاوضات قريبا، حسبما أعلنت الخارجية الإيرانية.

 

وعلى صعيد آخر  سجلت فرنسا 4932 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

كما سجلت البلاد 25 حالة وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

 

ويرتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 7 ملايين و85 ألفا و607 إصابات، والوفيات إلى 117 ألفا و182 حالة.

 

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 93 مليونا و817 ألف و818 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

 

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

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وائل لطفي

الدوغرى

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