كوريا الشمالية تطلق قذيفة واحدة باتجاه بحر اليابان

ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة واحدة على الأقل باتجاه بحر اليابان اليوم الثلاثاء.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت الوكالة إنه لم تتوفر بعد تفاصيل أو معلومات أخرى حول طبيعة القذيفة.

وفي منتصف شهر سبتمبر أعلنت وكالة الأنباء المركزية بكوريا الشمالية أن بيونغ يانغ اختبرت نظاما جديدا لإطلاق الصواريخ، يتحرك على السكك الحديدية.

وجاء في بيان نشرته الوكالة: "التدريبات الصاروخية جرت بهدف التأكد من فاعلية نظام صاروخي متحرك على السكك الحديدية، تم نشره لأول مرة، ولتقدير الجاهزية القتالية للفوج الذي تم تشكيله مؤخرا".

وأشارت الوكالة إلى أن الصاروخ أصاب هدفه على بعد 800 كم عن نقطة الإطلاق.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت أن جيشها أطلق صباح يوم 15 سبتمبر صاروخين بالستيين باتجاه بحر اليابان.

وقبل ذلك، أجرت كوريا الشمالية تجارب صاروخية في 11 و12 سبتمبر، حيث تم إطلاق صواريخ مجنحة بعيدة المدى.

وفي وقت سابق، أعلنت كيم يو يونج شقيقة زعيم كوريا الشمالية، اعتزام بلادها مناقشة عقد قمة كورية داخلية مع كوريا الجنوبية، إذا أظهرت سول موقفًا ينم على "العدل والاحترام المتبادل".

وحثت "كيم يو يونج"- في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- كوريا الجنوبية على عدم إظهار "معاييز مزدوجة" من خلال وصف اختبارات الأسلحة في الشمال بأنها استفزاز بينما تُجمّل تعزيزات التسليح الخاصة بها.

وأضافت: "أعتقد فقط عندما يتم الحفاظ على العدل والاحترام المتبادل، يمكن تحقيق تواصل سلس بين الشمال والجنوب".

وتابعت: "قضايا مثل الإعلان الهادف والملائم لنهاية الحرب (بين الكوريتين)، وإعادة فتح مكتب الاتصال المشترك، وعقد قمة بين الشمال والجنوب، يمكن حلها في المستقبل القريب عبر النقاش البنّاء".

الجدير بالذكر: نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، عن نائب وزير الخارجية ري تاي سونغ، قوله إن دعوة كوريا الجنوبية لإنهاء رسمي للحرب الكورية سابق لأوانه، إذ لا توجد ضمانات بأن ذلك سيؤدي إلى وضع حد "للسياسة الأمريكية العدائية" تجاه بيونج يانج.