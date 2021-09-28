الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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وائل لطفى

فن

دريد لحام يصل مهرجان الإسكندرية بصحبة زوجته (صور)

دريد لحام
دريد لحام

وصل الفنان الكبير دريد لحام وزوجته، والمخرج السوري باسل الخطيب، إلى الفندق المقام به فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في دورته الـ37، لحضور ندوة تكريمه، وكان في استقباله الأمير أباظة رئيس المهرجان.

دريد لحام 

وقررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، منح الفنان العربي السوري دريد لحام وسام عروس البحر المتوسط، في الدورة الـ 37، وذلك تقديرا لدوره في الحركة السينمائية العربية ووضع السينما السورية في مكانة متميزة  بين قريناتها في المنطقة العربية.

يشار إلى أن دريد لحام ممثل كوميدي ودرامي سوري ، عرف في بداياته بشخصية كارلوس عازف الجيتار المكسيكي الذي يغني بالإسبانية والعربية، إلا أنه اشتهر بشخصية "غوار الطوشة" الكوميدية، التي أداها في معظم أعماله الفنية، كما نال العديد من الأوسمة والجوائز وشهادات التقدير من الجاليات العربية في العالم والبلاد العربية.

دريد لحام 


ومنها سام الكوكب الأردنى عام 1956، ووسام الاستحقاق السوري من الدرجة الأولى عام 1976، ووسام الاستحقاق الثقافي التونسي عام 1979، ووسام الوشاح الأخضر - ليبيا عام 1991، ووسام الأرز اللبناني من رتبة فارس عام 1999.

دريد لحام 


كما حصد على درع هيئة قصور الثقافة بمصر عام 2006، تقديراً لدوره في مساندة قضايا الأطفال من خلال أعماله السينمائية والتي توجها بفيلم الآباء الصغار.

ونال سام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007، ودرع مهرجان القاهرة للإعلام العربي - مصر عام 2008، في دورته الرابعة عشرة تقديراً لمسيرته الفنية دكتـوراه فخـرية من الجامعة الأميركية في بيروت عام 2010.

دريد لحام 


وحصل على عدة شهادات تقدير من حاكم مدينة لوس أنجلوس، و من اللجنة العربية الأمريكية لمكافحة التمييز، و من جمعية الصحفيين العرب الأمريكيين، و من بلديات ديترويت، سان لوران، سيدني وسبق تكريمه مهرجان الإسكندرية عام 2015.

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