سلطات فلوريدا تحقيق مع «فيسبوك» فى التدخل المحتمل بالانتخابات

أمر حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس بإخضاع شركة "فيسبوك" للتحقيق في قضية تدخل محتمل في الانتخابات المحلية في الولاية.

و حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية ، قال دي سانتيس، إنه "ليس سرًا أن المراقبين من الشركات التكنولوجية الكبرى منذ فترة طويلة لا يطبقون قواعدهم بشكل دقيق".

وجاء ذلك في أعقاب نشر صحيفة "وول ستريت جورنال" مقالًا، أفادت فيه بأن موقع "فيسبوك" كثيرًا ما ينتهك قواعده في ما يخص المستخدمين الذين يتمتعون بشعبية كبيرة، بمن فيهم السياسيون.

وقال ديسانتيس تعليقًا على المقال: "إن كان هذا التقرير صحيحًا، فإن "فيسبوك" انتهكت قوانين فلوريدا وأثرت في العديد من الحملات الانتخابية على مستوى الولاية والمستويات المحلية".

يذكر أن رون ديسانتيس ينتمي للحزب الجمهوري الذي يتهم أعضاؤه مواقع التواصل الاجتماعي بالانحياز للديمقراطيين وممارسة الرقابة تجاه الجمهوريين ومؤيديهم.

وعلى صعيد آخر، أعلنت منصة «فيسبوك»، عملاق منصات التواصل الاجتماعي، عن وقف العمل مؤقتًا في مشروع تطبيق إنستجرام للأطفال.

وقالت المنصة، في بيان: «بينما نعتقد أن إنشاء "Instagram Kids" هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، فإن منصة إنستجرام وشركتها الأم «فيسبوك» ستعيدان تقييم المشروع في وقت لاحق».

وأوضحت أنها ستواصل التركيز على سلامة المراهقين وتوسيع ميزات الإشراف الأبوي للمراهقين في تطبيق «إنستجرام».

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن منصة فيسبوك واجهت انتقادات حادة من المشرعين والمستخدمين بسبب خطتها لتطوير "Instagram Kids".

ووقّع 44 مدعيًا عامًا في مايو خطابًا موجهًا إلى مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، لحثه على إلغاء خطط "إنستجرام" المخصصة للمستخدمين الأصغر سنًا، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالصحة العقلية والخصوصية، وذلك بعد أقل من شهر من إبداء مجموعات سلامة الأطفال والكونجرس مخاوف مماثلة.

وكانت منصة "فيسبوك" قد أعلنت، مارس الماضي، عن عزمها إطلاق منصة "إنستجرام" للأطفال دون سن الـ13 عامًا، رغم ضغط المشرعين للتراجع عن الخطة، بينما أعلنت في الوقت نفسه عن تحديثات جديدة لمعالجة المخاوف بشأن سلامة المستخدمين الأصغر سنًا على منصاتها.