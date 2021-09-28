برلماني روسى: قرار منع المطعمين بـ«سبوتنيك V» من دخول أمريكا سيكون تمييزيا

اعتبر رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، أن قرار منع المطعمين بلقاح "سبوتنيك V" من دخول الولايات المتحدة، سيكون قرارًا تمييزًا في حال تطبيقه.

وقال البرلماني الروسي في معرض تعليقه على التقارير الإعلامية حول أن الولايات المتحدة قد تمنع دخول الأجانب المطعمين باللقاحات غير المعتمدة من قبل السلطات الأمريكية أو منظمة الصحة العالمية، إن واشنطن "ستسير في طريق تمييز اللقاحات بشكل سافر".

وأضاف سلوتسكي أنه "لا يوجد أي أساس لمثل هذه القرارات، وأن فاعلية وأمان لقاح "سبوتنيك V" تم تأكيدهما ليس فقط من قبل الخبراء، بل وباستخدامه".

وأشار سلوتسكي إلى أن هناك "محاولات واضحة" لعرقلة ترخيص لقاح "سبوتنيك V" في منظمة الصحة العالمية، وأن المزايدات السياسية بشأنه لا تزال مستمرة.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد أفادت بأن الولايات المتحدة تخطط لتخفيف القيود على دخول الأجانب الأراضي الأمريكية، لكن القواعد الجديدة التي من المتوقع تطبيقها اعتبارا من نوفمبر المقبل، لن تشمل المطعمين بلقاح "سبوتنيك V"، إذ أن السلطات الأمريكية تعترف فقط باللقاحات المرخصة من قبلها أو الصحة العالمية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.