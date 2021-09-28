الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إضاءة واجهة مجمع معابد الكرنك التاريخية احتفالا بيوم السياحة العالمى

مجمع معابد الكرنك
مجمع معابد الكرنك

أضاءت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، واجهة معابد الكرنك بألوان ساحرة، احتفالا بيوم السياحة العالمي.


وقال حاتم الصغير مدير عام شركة الصوت والضوء بالكرنك، إن معابد الكرنك التاريخية شاركت باليوم العالمي للسياحة، على طريقتها الخاصة، وذلك من خلال إضاءة واجهة مجمع معابد الكرنك مساء اليوم بألوان مميزه، كما عرضت عروض الصوت والضوء بألوان ساحرة، وذلك ضمن فعاليات الاحتفالات بيوم السياحة العالمي الـ41، بالتنسيق مع السلطات المعنية بديوان عام محافظة الأقصر.


وأوضح الصغير أنه تم توجيه دعوة لجميع السياح من حول العالم بزيارة مصر بشكل عام، والأقصر بشكل خاص والتي تضم ثلثي آثار العالم وتتميز بالطقس المعتدل والطبيعة الخلابة.


وأضاف الصغير أن قطاع السياحة بأكمله يأمل في بداية جديدة وعودة قوية خصوصا مع اتخاذ الدولة المصرية الإجراءات الاحترازية لحماية السائحين مع التطلع لعودة السياحة بالتدفق على المناطق الأثرية والسياحية في مختلف المحافظات.

 

وعلى صعيد آخر، استقبل مطار الأقصر الدولي، أولى الرحلات القادمة من رومانيا من مطار  أتوبينى ثم تتوجه إلى مطار الغردقة بخط سير رومانيا/ الأقصر/ الغردقة، في إطار الجهود المشتركة التى تقوم بها وزارة الطيران المدنى مع جميع قطاعات الدولة لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

 

واستقبلت إدارة مطار الأقصر الطائرة برش المياه عليها كتقليد متبع دوليا للترحيب بها كأول رحلة طيران لشركة  "Blue air" في المطار، وكان في استقبالها الطيار هشام فريد مدير مطار الأقصر الدولي.

 

وتلتزم  المطارات المصريةً بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

 

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشماليةوالجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

دعوة حماية محافظة تنمية مصر زيارة مصر فعاليات السياحية عودة السياحة المحافظات احتفالات شركة مصر للصوت والضوء قطاع السياحة الدولة المصرية عودة السياح معابد الكرنك سائحين الصوت والضوء اليوم العالمى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

الأكثر قراءة

ننشر أسماء القتلى والمصابين فى حريق منزل كفر الشيخ

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

التنسيق يرفض قبولها .. القصة الكاملة لمأساة الطالبة جيسيكا بالمنيا

«انخفاض تدريجى».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

رئيس وزراء لبنان: الغاز المصري يصل بيروت نوفمبر المقبل

كوريا الشمالية تطلق قذيفة واحدة باتجاه بحر اليابان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سفراء إثيوبيا لدى أديس أبابا!

القس. رفعت فكرى

خطر الزيادة السكانية

لواء. محسن الفحام

أطفالنا بين الوعى والتوعية

لواء.حمدى البطران

إضعاف اقتصاد الدولة

جمال-أسعد

الدولة المدنية والأحزاب الدينية

محمود خليل

حين سلّم المصريون بـ«المكتوب» فى «الخطاب السحرى»

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

ماجد حبته

ألمانيا.. الاشتراكيون قادمون تقريبًا!

صور

المهرجان القومى للمسرح

مهرجان الإسكندرية السينمائي

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

محطة تل أبيب

المزيد

كيف استنسخ "بينيت" مصطلحات "نتنياهو" في خطابه أمام الأمم المتحدة؟ (تحليل)

ابتعد عن «أسلوب نتنياهو».. بينيت يناقش 3 ملفات فى الأمم المتحدة

إصابات واشتباكات وتخطيط لعملية.. ماذا يحدث عند "قبر يوسف" بالضفة الغربية؟