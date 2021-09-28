إضاءة واجهة مجمع معابد الكرنك التاريخية احتفالا بيوم السياحة العالمى

أضاءت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، واجهة معابد الكرنك بألوان ساحرة، احتفالا بيوم السياحة العالمي.



وقال حاتم الصغير مدير عام شركة الصوت والضوء بالكرنك، إن معابد الكرنك التاريخية شاركت باليوم العالمي للسياحة، على طريقتها الخاصة، وذلك من خلال إضاءة واجهة مجمع معابد الكرنك مساء اليوم بألوان مميزه، كما عرضت عروض الصوت والضوء بألوان ساحرة، وذلك ضمن فعاليات الاحتفالات بيوم السياحة العالمي الـ41، بالتنسيق مع السلطات المعنية بديوان عام محافظة الأقصر.



وأوضح الصغير أنه تم توجيه دعوة لجميع السياح من حول العالم بزيارة مصر بشكل عام، والأقصر بشكل خاص والتي تضم ثلثي آثار العالم وتتميز بالطقس المعتدل والطبيعة الخلابة.



وأضاف الصغير أن قطاع السياحة بأكمله يأمل في بداية جديدة وعودة قوية خصوصا مع اتخاذ الدولة المصرية الإجراءات الاحترازية لحماية السائحين مع التطلع لعودة السياحة بالتدفق على المناطق الأثرية والسياحية في مختلف المحافظات.

وعلى صعيد آخر، استقبل مطار الأقصر الدولي، أولى الرحلات القادمة من رومانيا من مطار أتوبينى ثم تتوجه إلى مطار الغردقة بخط سير رومانيا/ الأقصر/ الغردقة، في إطار الجهود المشتركة التى تقوم بها وزارة الطيران المدنى مع جميع قطاعات الدولة لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

واستقبلت إدارة مطار الأقصر الطائرة برش المياه عليها كتقليد متبع دوليا للترحيب بها كأول رحلة طيران لشركة "Blue air" في المطار، وكان في استقبالها الطيار هشام فريد مدير مطار الأقصر الدولي.

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشماليةوالجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.