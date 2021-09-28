الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ممثل روسى بالأمم المتحدة يحث دول اتفاقية حظر التجارب النووية على التصديق عليها

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

حث النائب الأول للممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، عددًا من دول العالم على ممارسة إرادتها السياسية واتخاذ خطوات ملموسة من أجل ضمان دخول الاتفاقية الشاملة لحظر التجارب النووية حيز التنفيذ على مستوى العالم.

وقال بوليانسكي، أثناء اجتماع مجلس الأمن الدولي، حسبما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية: "نحث قيادة الدول، التي يعتمد عليها مصير الاتفاقية الشاملة لحظر التجارب النووية، على ممارسة إرادتها السياسية وتحمل مسئوليتها واتخاذ خطوات ملموسة نحو توقيع أو التصديق على الاتفاقية في أقرب ووقت ممكن".

جدير بالذكر، أن الاتفاقية الشاملة لحظر التجارب النووية تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 1996، ومنذ ذلك الحين ما زالت الوثيقة مفتوحة للتوقيع، ولم تدخل حيز التنفيذ لأنه يجب أن يتم التصديق عليها من قبل 44 دولة.

وعلى صعيد آخر ، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا استطاعت بكفاءة تعديل خططها طويلة المدى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، لكن يجب أن تكون هناك خطة طوارئ متاحة للاستجابة لمثل هذه المخاطر في المستقبل بدلاً من اتخاذ القرارات بالتزامن مع تطورات الوضع.

وأضاف بوتين، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن المخاطر الجديدة تظهر في جميع أنحاء العالم، وأحيانًا تتحول إلى وضع كارثي، لتجعل الخطط السابقة بلا تأثير، مُشيرًا إلى جائحة فيروس كورونا المستجد كمثال والقيود الشديدة التي تم فرضها على الحياة العامة على مستوى العالم مثل إغلاق الحدود الدولية والتراجع الإجباري للنشاط التجاري.

ولفت بوتين إلى أن الحكومة الروسية "طبقت إجراءات جديدة تمامًا وواسعة النطاق لدعم الاقتصاد ومواطنيها، لكن في ظل تلك الظروف، يتطلب هذا بكل تأكيد آليات لإجراء تغيرات سريعة، ومزيدًا من التعديلات على الخطط والبرامج التي تم تبنيها".

وأشار بوتين، إلى أنه "بشكل عام تمكنا من تقديم تلك التغييرات السريعة والتي عملت بكفاءة، لكن من الضروري ألا نلعب بهذه الأشياء في المستقبل إذا نشأت مثل هذه الأوضاع مرة أخرى، وينبغي استغلال أفضل الإنجازات التي حققناها لتطوير مجموعة من الخطوات يتم تفعيلها تلقائيًا".

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وائل لطفي

الدوغرى

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