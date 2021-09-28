الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل وسيدة وإصابة 9 آخرين فى حريق منزل بكفر الشيخ

حريق
حريق

لقي طفل وسيدة مصرعهما وأصيب 9 آخرين في حريق شب بمنزل بقرية أبو تمادة التابعة لمركز ومدينة كفر الشيخ، وعلي الفور هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف لموقع الحادث لإطفاء الحريق ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد نشوب حريق بقرية أبو تمادة، بمنزل مكون من ثلاث طوابق، أسفر عن مصرع طفل وسيدة وإصابة 9 آخرين.

 

و أكد أحمد السماحي ، المتحدث الرسمي للمحافظة بأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تابع أعمال اخماد الحريق، موجهاً الحماية المدنية بسرعة الانتقال لموقع الحريق، لإخماد النيران، كما وجه إسعاف كفر الشيخ بسرعة نقل المصابين، لمستشفى كفر الشيخ العام، كما وجه بموافاته بتقرير عن أسباب الحريق.

 

كلف المحافظ، بسرعة استقبال المستشفى المصابين في الحادث وتقديم كافة الرعاية لهم والخدمات الطبية، مقدما العزاء لأسر المتوفيين في الحادث.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

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