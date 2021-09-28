فصل الكهرباء عن مدينة بيلا وبعض توابعها بكفر الشيخ

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي بمدينة بيلا وبعض توابعها، اليوم الثلاثاء من الساعة 7صباحا حتى 10 صباحا، فيما أعلن مجلس مدينة بيلا برئاسة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا عن المغذيات والمناطق والقرى التي سيتم قطع التيار الكهربائي بها.

وشملت المناطق والقرى التي سيتم قطع التيار بها على المغذيات الآتية بيلا ، المخبز الآلي، قسم الشرطة الجديد، منطقة البنك الأهلي، وقرى إبشان وأبو بدوي والحوة بتوابعهم.

فيما شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات تطهير بالوعات الصرف الصحي، وبالوعات تصريف الأمطار استعدادا لموسم الشتاء المقبل، إضافة إلى أعمال رفع كفاءة الانارة بالشوارع، وتنفيذ عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية، وأعمال الرصف.

و تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول مشروعات الخطة الاستثمارية والمشروعات الحيوية وتحسين البيئة تسليم موقع تغطية ترعة المجاز الشرقي وسد وتجفيف الترعة للبدء في أعمال التغطية ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للحفاظ على البيئة والحفاظ على مياه الري والحد من الفاقد، بحضور علي العيسوي رئيس قرية التفتيش.

كما تابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال تسليك وتطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار بالشوارع تباعاً، والتأكد من سلامة المطابق الرئيسية ومخرات السيول، والتشديد على أمن وإحكام كافة الأغطية، قبل رصف الشوارع المدرجة بالخطة تباعاً، مشدداً بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير والرصف، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتسليمها وإدخالها الخدمة بأقرب وقت ممكن ومراجعة الأعمال، مؤكداً على عدم استلام الأعمال إلاّ بعد التأكد من مطابقتها لمعايير الجودة، من خلال لجنة متخصصة لذلك.

وتابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة سيدي غازي، أعمال نقل أعمدة الإنارة بشارع المستشفى لتوسعة الطريق لبدء أعمال الرصف ورفع أغطية بند الصرف الصحي بسيدي غازي.