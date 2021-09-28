الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استقالة وزيرة المرأة الإثيوبية بعد فتحها تحقيق حول جرائم الإغتصاب فى تيجراى

وزيرة المرأة الإثيوبية
وزيرة المرأة الإثيوبية

أعلنت وزيرة شؤون المرأة الإثيوبية فلسان عبدالله عن استقالتها من الحكومة الإثيوبية عقب إبلاغها عن عمليات اغتصاب وقعت أثناء حرب تيجراي، وفقا لما نقلته فرانس برس.

 

وتعتبر عبد الله أول مسؤولة اتحادية أبلغت عن عمليات اغتصاب أثناء الحرب في تيغراي (شمال).

 

وقالت إن عمليات الاغتصاب في تيجراي  تتعارض مع قناعاتي وقيمي، وخيانة هذه المعتقدات هو انتهاك للثقة في نفسي و للشعب الإثيوبي.

 

 وتابعت: "لأسباب شخصية وانطلاقا من ضميري أقدم مع الأسف خطاب استقالتي، والتي تدخل حيز التنفيذ على الفور ". 

 

كانت تيجراي مسرحًا لقتال عنيف منذ نوفمبر، عندما أرسلت الحكومة الإثيوبية  الجيش هناك لشن حرب على جبهة تحرير تيجراي.

 

وكانت فلسان قد قالت في فبراير الماضي: إن هناك العديد من عمليات الاغتصاب وقعت في تجيراي خلال فترة الحرب كما شكلت فرقة عمل للتحقيق في الأمر.

 

وقالت لفرانس برس:  إنه تم إرسال تقرير من فريق العمل هذا إلى المدعي العام وأن الأمر متروك للسلطات القضائية لتحديد حجم هذه الجرائم ومرتكبيها.

 

وتأتي استقالتها قبل أسبوع من التعيين المتوقع للحكومة الجديدة.

 

يأتي هذا فيما  طالب وزير المالية الإثيوبية يوم الخميس 23 سبتمبر ،  رسميا بإنهاء الصراع المستمر، وقال: "هناك حاجة إلى جهد جماعي لحل نزاع تيجراي، الذي استمر قرابة العام، والذي امتد إلى المناطق المجاورة في أمهرة وعفر.. هناك حاجة إلى قرار جماعي لوقف الحرب واستعادة السلام في إثيوبيا لتنفيذ مشروعنا للازدهار الاقتصادي.. الحل الوحيد للحرب الأهلية هو حل سياسي".

وزيرة شؤون المرأة الإثيوبية فلسان عبدالله أزمة تيجراي إقليم تيجراي المعارض إقليم تيجراي في إثيوبيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

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