الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء لبنان: الغاز المصري يصل بيروت نوفمبر المقبل

رئيس الحكومة اللبنانى
رئيس الحكومة اللبنانى المكلف نجيب ميقاتى

قال رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، إن حكومته أخذت الثقة من مجلس النواب الأسبوع الماضى، لكنه يأمل أن يكسب ثقة المواطنين.

وأكد ميقاتي في حديث تلفزيوني، أن جميع الوزراء في هذه الحكومة يعملون لإنقاذ وإخراج لبنان من هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها. 

وأضاف ميقاتي أن الغاز المصري سيصل إلى لبنان في شهر نوفمبر المقبل بحوالي 50 ألف طن، كما أن موضوع الخدمات يبدأ بالكهرباء والمياه مرورا بالمطار ووصولا إلى إعادة تفعيل مطار القليعات.

وأعلن إطلاق أول مناقصة لإعادة بناء مرفأ بيروت خلال الفترة القريبة الممكنة، وبعدها سيتم اطلاق المناقصات تباعا.

رئيس الحكومة اللبناني مجلس النواب رئيس الحكومة اللبنانية لبنان مصر الغاز

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