«فى يوم السياحة العالمى».. تعرف على أبرز الاكتشافات الأثرية

أعلنت وزارة السياحة والآثار، بالتزامن مع يوم السياحة العالمي، اكتشاف مقابر وعدد من التوابيت الحجرية، وتماثيل الأوشابتي، والتماثيل الخشبية، والأواني الكانوبية، والتمائم، بمنطقة الغريفة بتونا الجبل فى المنيا.

وأوضحت أنه تم الإعلان عن كشف 59 تابوتًا خشبيًا ملونًا ومغلقًا داخل آبار للدفن بمنطقة آثار سقارة، في مؤتمر صحفي عاملي بحضور أكثر من 50 سفيرًا.

وأضافت أنه تم الإعلان عن كشف أكثر من 100 تابوتًا خشبيًا ملونًا، وعدد كبري من التماثيل والتمائم، وأقنعة الكارتوناچ المذهب، في مؤتمر صحفي عالمي حضره أكثر من 300 صحفي وإعلامي مصري وأجنبي وسفراء العالم.

وأشارت إلى الإعلان عن كشف مدينة باسم "صعود آتون" يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث بغرب الأقصر.

ولفتت وزارة السياحة إلى العثور على لوحة أثرية بأرض مملوكة لأحد المواطنين بمحافظة الإسماعيلية، وقيامه بتسليمها للجهات المعنية، وقيام المجلس الأعلى للآثار بصرف مكافأة للمواطن.

وذكرت أنه تم الإعلان عن كشف حطام سفينة حربية تعود للعرص البطلمي، وبقايا منطقة جنائزية تعود لبداية القرن الرابع قبل الميلاد بمدينة هيراكليون الغارقة بخليج أبي قير بالإسكندرية.

وأوضحت وزارة السياحة أنه تم بنسبة 99% إنجاز الأعمال الهندسية بالمتحف المصري الكبير، كما تم الانتهاء من تثبيت القطع الأثرية الثقيلة بالبهو والدرج العظيم بنسبة 100%، كما تم وضع القطع الأثرية الخاصة للملك توت عنخ أمون داخل 75 فاترينة من أصل 107 فاترينة داخل المتحف المصري الكبير، كما تم الانتهاء من نقب وترميم وصيانة 55804 قطعة أثريه بالمتحف.