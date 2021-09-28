الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب للأمم المتحدة.. حل الأزمة الليبية بالحوار وبعيدًا عن التدخلات الخارجية

وزير الخارجية المغربي
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة

أكد ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي، الاثنين، أنهم يؤمنون بأهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها كخطوة حاسمة لتحقيق السلام.

 

وقال وزير الخارجية المغربي في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إن حل الأزمة الليبية لن يتم إلا من خلال الحوار بين الأطراف الليبية بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.

 

وأضاف بوريطة "سنواصل جهودنا للتوصل لحل سلمي للأزمة الليبية وسندعم الجهود الدولية لإنهائها".

 

وشدد وزير الخارجية المغربي على أنهم ملتزمون بالعمل على الوصول لتسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية.

 

وقال وزير الخارجية المغربي، إنهم يعملون على مكافحة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا وليس القضاء على الوباء فقط.

 

وبشأن العلاقات مع إسرائيل، قال وزير الخارجية المغربي إنهم يعملون على إقامة علاقات سلمية مع إسرائيل لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط وتعزيز الأمن الإقليمي.        

 

وأضاف "نتطلع إلى تحقيق سلام عادل ومستدام في الشرق الأوسط يفضي إلى قيام دولة فلسطين المستقلة، والقضية الفلسطينية ومدينة القدس في مقدمة أولويات بلادنا".

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وائل لطفي

الدوغرى

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