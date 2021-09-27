رئيس لجنة مكافحة كورونا: الموجة الجديدة سريعة الانتشار

أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أنه لا يوجد تضارب بين لقاحي فيروس كورونا والإنفلونزا، وكنا في الأول نفضل أن يكون بينهما تباعد يصل لمدة أسبوعين، لكن الدراسات أكدت أنه من المكن أن يتم تلقي اللقاحين في نفس اليوم ولكن كل منهما في ذراع.

وأضاف خلال لقائه في برنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»: «أشكر الدولة لأنها قدمت منظومة جيدة جدا لمواجهة كورونا»، مؤكدا أن أعراض الإنفلونزا وكورونا واحدة والحل الوحيد هو تلقي اللقاحين، مشيرًا اللقاحان مختلفان والفيروسان مختلفان وكل واحد منهما لا يغني عن الآخر.

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