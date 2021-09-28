الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

المهرجان القومى للمسرح يكرم لجنة المشاهدة واختيار العروض

المهرجان القومى للمسرح
المهرجان القومى للمسرح

كرمت وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة ايناس عبد الدايم أعضاء لجنة المشاهدة والاختيار خلال افتتاح الدورة الرابعة عشرة برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل وبحضور مدير المهرجان الفنان القدير إسماعيل مختار.

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المهرجان القومى للمسرح

وضمت لجنة المشاهدة واختيار العروض الذين تم منهم شهادات تقدير وشكر، الفنان القدير خالد الذهبي رئيسا، وعضوية كل من الفنان شادي الدالي، والناقد باسم صادق، والناقدة هند سلامة، ومهندس الديكور محمد هاشم.

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المهرجان القومى للمسرح

كما أعلنت مقدمة الحفل الفنانة سهر الصايغ أسماء أعضاء لجنة تحكيم العروض المسرحية، وهم: الفنان الدكتور أحمد حلاوة رئيسا ، وعضوية كلا من: الموسيقار علي سعد، والفنان مفيد عاشور، والفنان وليد عوني، والكاتب السيد محمد علي، ومهندس الديكور أيمن انور، والمخرج محمد عمر.

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المهرجان القومى للمسرح

يذكر أن فعاليات المهرجان تستمر حتى ٩ أكتوبر المقبل، وتحمل دورة هذا العام شعار "الكاتب المسرحي المصري"ويستهدف المهرجان عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

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المهرجان القومى للمسرح

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح، دورة "الكاتب المسرحي المصري"، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، وبحضور الفنانة الوزيرة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، وبحضور عدد كبير من صناع الفن المصري.

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المهرجان القومى للمسرح

وفي كلمتها قالت عبدالدايم : جميلة هذه اللحظات التي تجمعني بكم ونحن نحتفل بفنون مصرية متميزة لحصاد كامل من عروض مسرحية للقطاع العام والخاص، تلك العروض المعبرة عن الشخصية والهوية المصرية التي كانت ومازالت وستظل حاملة مشاعل التنوير والتحضر والرقي.

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المهرجان القومى للمسرح

وأضافت: "لأن المسرح كلمة فقد كان مناسبا أن يكون عنوان هذا المهرجان في دورته الرابعة عشرة الكاتب المسرحي المصري" ، لافتة إلى أن قيمة المهرجان ليست فقط في جملة العروض التي تشاهدونها، ولكنها تكمن في مجموعة الندوات والمحاور الفكرية التي خصصت للكاتب المسرحي المصرى ، وأشارت أن معظم محبي المسرح يجدون متعتهم في مشاهدة العروض وحضور الندوات وتبادل الأفكار وطرح التوصيات التي تنير الطريق للمبدعين لخلق مناخ مسرحي أفضل ، ووجهت التحية للمكرمين خلال دورة هذا العام ولرئيس المهرجان ولفريق العمل لجهودهم في إخراج هذه الدورة للنور بشكل يليق بمصر وحضارتها.

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المهرجان القومى للمسرح

وأعلنت وزيرة الثقافة زيادة القيمة المالية لجوائز المهرجان القومي للمسرح المصري بنسبة 50% على أن يتم مضاعفتها في الدورات القادمة تقديرا لدور المسرحيين البناء في صناعة الوعي وتشجيعا لهم على التنافس الشريف الخلاق وإيمانا بتشجيع المبدعين منهم.

المهرجان القومى للمسرح
المهرجان القومى للمسرح
المهرجان القومى للمسرح
المهرجان القومى للمسرح
المهرجان القومى للمسرح
المهرجان القومى للمسرح
الذهب مصري شخصية خالد فعاليات الفن المسرح الثقافة تطوير لجنة تحكيم مدير وزير حفل كرم عرض المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

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