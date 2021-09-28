الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

يهدد بكارثة.. ميل عقار مكون من 14 طابقا بحى الهرم (فيديو)

العقار المائل
العقار المائل

شهد شارع سليم المتفرع من شارع فيصل بحي الهرم  ميل عقار مكون من 14 طابقًا به 48 شقة ويسكنه 7 أسر، وتقدم بعضهم للتصالح على البناء المخالف ولكن لم يتم قبول التصالح منهم، بسبب مخالفة العقار الذي هدد حياة الكثير من سكان العقارات المجاورة وسبب لهم  حالة من الذعر لخوفهم من انهيار العقار على منازلهم.

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التقت "الدستور" مع الأهالي المتضررة من العقار المائل وتحدثوا عن خوفهم من انهيار العقار على منازلهم.


وقال غازي عبدالرازق مالك العقار المجاور للعقار المائل، إنه لاحظ وجود بعض الشروخ في العمارة، ثم خروج مياه من أسفل العقار وذلك بسبب ميل العقار الذي أدى إلى كسر المواسير المياه، وعلى الفور تم إبلاغ النجدة والمحافظة.

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وأضاف أن المحافظة استجابت  لاستغاثات الأهالي وسرعان ما انتقلت لموقع العقار المائل وقامت بإخلائه من السكان دون المنقولات، وتم تشميع العقار والمحال الموجودة أسفل العقار، وتعيين حراسة من قسم الهرم لمنع دخول أي ساكن لحين معاينة لجنة من كلية الهندسة لفحص العقار وذلك حرصا منهم للحفاظ على الأرواح ولمنع حدوث كارثة.

 

وأكد بعض الأهالي المجاورين للعقار المائل أنه تسبب في حدوث تصدعات وشروخ في المباني المجاورة وقاموا بترميمها أكثر من مرة، وأن صاحب العقار المائل قام بارتفاع العقار بشكل سريع ما أدى لتعرض للميل وتسبب في تصدع ما يقرب من 3 عقارات مجاورة له وكسر مواسير الصرف الصحي والمياه بعد هبوط التربة أسفل العمارة، كما أن العقار المائل بالشارع ليس الوحيد المخالف.

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وأوضح بيان محافظة الجيزة أن العقار حاصل على ترخيص أرضي وميزان و4 طوابق فقط؛ إلا أن المالك خالف وارتفع لـ14 طابقًا بدون ترخيص ودون الإلتزام بالسلامة الإنشائية للبناء، وبمجرد الإبلاغ عن عقار مائل تحركت المحافظة لإخلاء العقار ومعاينته، كما تم فرض كردون أمني محيط العقار وتشميعه.

 

 

عقار مائل الاهالي المتضررة لاستغاثات الأهالي تشميع العقار حي الهرم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

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