الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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سياسي

مرثا محروس: افتتاح الرئيس السيسى لمحطة «بحر البقر» إنجاز جديد

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس

قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، يعد إضافة كبيرة لمصر ويضيف رقما جديدا من الإنجازات ضمن الخطة الفعالة التي وضعتها الدولة المصرية بقيادة رئيسنا عبد الفتاح السيسي لملف المشروع القومي لتنمية سيناء. 

وأضافت مرثا محروس، أن هذا بالتأكيد سوف يعزز من منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة خاصة أنه المشروع الأضخم والأكبر من نوعه على مستوى العالم مما يساعد في سد الفجوة المائية التي تواجهها مصر.. بالإضافة إلى أنه يعد استثمارا هاما في البنية الأساسية في ظل استخدام أحدث الأساليب العلمية ومشاركة  أكثر من جهة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارات الإسكان والري والتنمية المحلية، حيث أكدت أن كل هذا يشكل أداة جذب للاستثمار وتحريك العجلة الاقتصادية من مشاريع وتوظيف عمالة. 

واختتمت "محروس" أن كل ما يتم فعله الان سوف نجني حصاد نجاحه مستقبلا وسيكون له مردود إيجابي على مستوى العالم ودليل تكلل مصر بالنجاح هو دخول المشروع في موسوعة جينيس مما يعد شرفا لكل مصري. 


وكان شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه، وتعمل المحطة بطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي؛ لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وبدأت فعاليات الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أيمن عقل.​

ومن المقرر أن يتم نقل هذه المياه إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء، ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب شمال سيناء حماة الوطن التنمية المحلية موسوعة جينيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين حزب حماة الوطن النائبة مرثا محروس مصرف بحر البقر

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