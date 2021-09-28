مهرجان «دي-كاف9» يقدم حلول لتحقيق «الاستدامة» بداية أكتوبر

أعلن مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة دي-كاف عن برنامج "الفعاليات الخاصة" في نسخته التاسعة من 1 إلى 22 أكتوبر، والذي يختص هذا العام بتقديم حلول لتحقيق "الاستدامة" في المجال الفني والثقافي، بالإضافة لطرح قضايا بيئية ومواجهتها كالتغير المناخي وذلك في إطار تأكيد المهرجان على مسؤوليته تجاه المجتمع والبيئة ككل.

وصرح أحمد العطار المدير الفني لمهرجان دي-كاف: "تعد أزمة المناخ من أكثر القضايا الملحة في العالم اليوم، ويجب على جميع قطاعات المجتمع والاقتصاد اتخاذ خطوات حاسمة ضد الظواهر البيئية الشائعة بما في ذلك قطاع الفنون ونحن في دي-كاف، نبذل قصارى جهدنا لتقليل التأثير السلبي على البيئة، على سبيل المثال منذ بداية المهرجان قبل عشر سنوات، قللنا عدد النشرات والملصقات والمواد المطبوعة الأخرى بمقدار النصف، كما نبذل قصارى جهدنا أيضًا لرفع مستوى الوعي حول تغير المناخ من خلال ورش العمل والمحاضرات والجلسات التعريفية، مثل تلك المقررة في إصدار هذا العام".

وتنطلق فعاليات البرنامج يوم الأحد 3 من أكتوبر بورشة دي-كاف عن التوعية بالبيئة للمنظمات الفنية والثقافية بالتعاون مع مؤسسة جرينيش، واحدة من المؤسسات التنموية البيئية التي يديرها مجموعة من الشباب، وتسعى لتمكين مليون ناشط بيئي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمطالبة باتخاذ مواقف إيجابية تجاه المُناخ.

وتقدم الورشة مجموعة من الأفكار للممارسين الثقافيين من أجل تقليل التأثير البيئي السلبي الذي نقوم به في منازلنا ومؤسساتنا وفعالياتنا الثقافية من خلال إعادة تدوير وتقليل استخدام الماء واستهلاك الطاقة، ورفع مشاركة المجتمع في الحفاظ على البيئة.

ويقدم الورشة محمد كمال، وهو شريك مؤسس لجرينش، يعمل كمال مهندسًا في مجال الصحة، ويتخصص في مجال إدارة النفايات الصلبة، وعمل لمدة أربعة أعوام في مشاريع صممت خصصيـًا للتقليل من نسبة التلوث الناتج عن استخدام البلاستيك.

أما الفعالية الثاني فهي جلسة نقاشية يوم الاثنين 4 من أكتوبر بعنوان "حان وقت التغيير، عن الاستدامة في الفنون الأدائية" يقدمها كل من أحمد العطار، المدير الفني لدي-كاف وجِسبر بيدرسِن المخرج المسرحي الدنماركي، يتحدث كلاهما في الجلسة عن الاستدامة في الفنون الأدائية والوسائل التي يتيحها المسرح للفنانين ليعبروا بها عن القضايا المعاصرة.