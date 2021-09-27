الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

آلاف المهاجرين من هايتى يمرون عبر بنما فى طريقهم للولايات المتحدة

المهاجرين
المهاجرين

أفاد مسؤولون في الحكومة البنمية بأن حوالي 4000 مهاجر، معظمهم من هايتي، قد مروا عبر بنما على الحدود الكولومبية وهم في طريقهم إلى الولايات المتحدة.

وقال مصدر في حكومة بنما -رفض الكشف عن هويته: إن المهاجرين سافروا إلى محطات استقبال المهاجرين في دارين وشيريكي، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأضاف أن معظم المهاجرين من هايتي، وهناك بعض الأشخاص من كوبا وأماكن أخرى هم أيضًا جزء من المجموعة.

وقال رئيس بنما، لورينتينو كورتيزو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس الماضي: إن أكثر من 80 ألف مهاجر سافروا عبر بنما هذا العام.

وفي وقت سابق، أعلن خفر السواحل الأمريكي، أن عدد المهاجرين من هايتي، الذين تم اعتراضهم في البحر، تجاوز ألف شخص، في العام المالي الحالي، بعد اعتراض 260 مهاجرا عادوا إلى هايتي، في عمليتين الجمعة الماضية.

وأضاف خفر السواحل أنه خلال العام المالي، الذي بدأ في الأول من أكتوبر، 2020، وسينتهي يوم الخميس المقبل، اعترضت أطقم خفر السواحل 1119 مهاجرا من هايتي.

وهذا يتجاوز كل من السنوات المالية الأربع السابقة، والتي كان أعلى مستوى لها 932، خلال العام المالي 2018 و2019 . وفي العامين الماليين: 2018-2019 و2019 -2020، بلغ الرقم 1350 .

وكانت سفينة شحن شراعية، طولها 55 قدما، تقل 183 شخصا، قد قطعت، الأربعاء الماضي ، حوالي 36 ميلا، قبالة سواحل "كاب دو مولي" في هايتي، عندما أوقف خفر السواحل تقدم السفينة. 

وفي 18 سبتمبر، على بعد حوالي 20 ميلا، جنوب كوبا، تم إيقاف سفينة شحن، طولها 35 قدما، تقل 77 شخصا، من قبل خفر السواحل.

وذكر خفر السواحل، الذي يقول: إنه يوفر لجميع المهاجرين الغذاء والماء والرعاية الطبية الأساسية أنه لم يتعرض أي من المهاجرين لإصابات ولا توجد مخاوف طبية كبيرة بشأنهم.

الحكومة البنمية هايتي بنما الحدود الكولومبية الولايات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

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