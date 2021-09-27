الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مد التقدم فى مبادرة الرئيس بشأن منح الجامعات الأهلية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قالت وزارة التعليم العالي، إنه في ضوء مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير 200 منحة لخريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، للدراسة في الجامعات الأهلية: الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة، للعام الجامعي 2021/2022، ونظراً للإقبال الشديد علي المبادرة، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن مد فترة التقدم حتى يوم الإثنين الموافق 4 - 10 - 2021، لذا يرجى من جميع المتقدمين سرعة الانتهاء من التسجيل وإتمام اختيار الرغبات ودفع رسوم اختبار القبول قبل هذا الموعد.

وأضافت في بيان صحفي، اليوم الإثنين: سبق وأن تمت الإشارة إلى أن هذه المبادرة تهدف لإتاحة الفرصة أمام الخريجين للحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات الحديثة، لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، لتتوافق مع سمات وظائف المستقبل.

وأوضح الدكتور محمد شُعيرة، منسق الجامعات الأهلية، أن المنحة تغطى 72 ساعة معتمدة، تكفى للدراسة لمدة عامين كاملين.

وأشار منسق الجامعات الاهلية في تصريحاته بالبيان الرسمي الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلي أنه يُسمح للحاصلين على درجة البكالوريوس من خريجي الكليات والمعاهد الهندسية أو ما يعادلها، وخريجي كليات الحاسبات والمعلومات أو ما يناظرها خلال سنوات (2019، 2020، 2021) بالتقدم للحصول على المنحة، طبقًا للتخصص المناسب.

عبدالفتاح السيسي الجامعات الحاسبات والمعلومات وزارة التعليم وزير التعليم العالي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المنصورة الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

الأكثر قراءة

«انخفاض تدريجى».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

معجزة بحر البقر.. عاملون يكشفون أسباب دخول المشروع «موسوعة جينيس»

توقعات بارتفاع أسعار الوقود بعد زيادة سعر خام النفط العالمى

مصرع وإصابة 3 سقط عليهم سقف عقار فى الإسكندرية

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

«الأزهر»: لعبة «كونكر- Conquer» حرام شرعًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سفراء إثيوبيا لدى أديس أبابا!

القس. رفعت فكرى

خطر الزيادة السكانية

لواء. محسن الفحام

أطفالنا بين الوعى والتوعية

لواء.حمدى البطران

إضعاف اقتصاد الدولة

جمال-أسعد

الدولة المدنية والأحزاب الدينية

محمود خليل

حين سلّم المصريون بـ«المكتوب» فى «الخطاب السحرى»

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

ماجد حبته

ألمانيا.. الاشتراكيون قادمون تقريبًا!

صور

مهرجان الإسكندرية السينمائي

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

صناعة الأراجوز والماريونت

محطة تل أبيب

المزيد

كيف استنسخ "بينيت" مصطلحات "نتنياهو" في خطابه أمام الأمم المتحدة؟ (تحليل)

ابتعد عن «أسلوب نتنياهو».. بينيت يناقش 3 ملفات فى الأمم المتحدة

إصابات واشتباكات وتخطيط لعملية.. ماذا يحدث عند "قبر يوسف" بالضفة الغربية؟