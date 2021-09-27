مد التقدم فى مبادرة الرئيس بشأن منح الجامعات الأهلية

قالت وزارة التعليم العالي، إنه في ضوء مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير 200 منحة لخريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، للدراسة في الجامعات الأهلية: الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة، للعام الجامعي 2021/2022، ونظراً للإقبال الشديد علي المبادرة، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن مد فترة التقدم حتى يوم الإثنين الموافق 4 - 10 - 2021، لذا يرجى من جميع المتقدمين سرعة الانتهاء من التسجيل وإتمام اختيار الرغبات ودفع رسوم اختبار القبول قبل هذا الموعد.

وأضافت في بيان صحفي، اليوم الإثنين: سبق وأن تمت الإشارة إلى أن هذه المبادرة تهدف لإتاحة الفرصة أمام الخريجين للحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات الحديثة، لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، لتتوافق مع سمات وظائف المستقبل.

وأوضح الدكتور محمد شُعيرة، منسق الجامعات الأهلية، أن المنحة تغطى 72 ساعة معتمدة، تكفى للدراسة لمدة عامين كاملين.

وأشار منسق الجامعات الاهلية في تصريحاته بالبيان الرسمي الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلي أنه يُسمح للحاصلين على درجة البكالوريوس من خريجي الكليات والمعاهد الهندسية أو ما يعادلها، وخريجي كليات الحاسبات والمعلومات أو ما يناظرها خلال سنوات (2019، 2020، 2021) بالتقدم للحصول على المنحة، طبقًا للتخصص المناسب.