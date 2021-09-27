الإثنين 27 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

شاليمار شربتلى تفتتح معرض أجيال

الفنانة شاليمار شربتلى
الفنانة شاليمار شربتلى

افتتحت الفنانة شاليمار شربتلى، مساء اليوم، معرض "أجيال" بجاليرى هالة بمدينة نصر، وضم المعرض أعمال نخبة من كبار الفنانين التشكيليين، من الراحلين والمعاصرين، ويستمر لمدة أسبوعين، حسبما ذكرت الفنانة هالة عبدالقادر مديرة الجاليرى.

ومن بين الفنانين الذين تتواجد أعمالهم فى هذا المعرض: إنجى أفلاطون وصلاح طاهر وعمر النجدى وجمال قطب وجورج بهجورى وعطيات سيد وعبدالغفار شديد وسلمى عبدالعزيز وزهران سلامة وحسين الجبالى وفرغلى عبدالحفيظ وشاكر المعداوى وسيد عبدالرسول وصبرى عبدالغنى وحسن راشد ومحمود أبوالعزم وإيفيلين عشم الله وحجازى وعوض الشيمى وصلاح المليجى وزكريا الزينى وحلمى التونى ومحسن ميتو وإسماعيل سامى وحسن الشرق وصلاح عناني.

كما يضم المعرض أعمالا لكل من الفنانين عماد رزق وأسامة عمران وفارس أحمد فارس وعاصم عبدالفتاح وعمر الفيومى ومحمد الطراوى ومصطفى مشعل وعاطف أحمد ومحمد عبدالهادى وممدوح القصيفى ومحمد غالب وتقى عمرو.
وأعربت الفنانة هالة عبدالقادر، مديرة الجاليرى، عن شكرها العميق للفنانة العربية شاليمار شربتلى ودعمها الفن التشكيلى العربي، مشيرة إلى أن الحدث هو الأول الذى تستهل به القاعة معارضها وتتبعه مجموعة كبيرة من المعارض الشخصية والجماعية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

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