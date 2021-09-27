السعودية تستحدث 25 مسارًا جديدًا بالمسجد الحرام

استحدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة السعودية 25 مسارًا جديدًا في المسجد الحرام، لتوفير سبل الراحة لقاصدي بيت الله الحرام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد في ظل تزايد أعداد المصلين والمعتمرين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وكيل إدارة الإرشاد المكاني المهندس معن قاروت أنه جرى ترتيب ملصقات التباعد الجسدي بما يتناسب مع معايير أعداد الزوار بالمسجد الحرام لمواكبة الاستعدادات لهذا العام 1443هـ، البالغ عددها 25 مسارًا بصحن المطاف، وتخصيص مسارات للأشخاص ذوي الإعاقة وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية، وملصقات مصليات ركعتي سنة الطواف، ومصليات توسعة الملك فهد.

وأشار إلى استحداث مصليات داخل المسجد الحرام وساحاته استعدادًا لاستقبال المعتمرين وتهيئتها حرصًا على سلامة قاصدي بيت الله الحرام.

واستحدثت المملكة العربية السعودية بثاً اذاعياً دشنه اليوم الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، يستمر على مدار اليوم لإذاعة دروس وخطب المسجد الحرام من خلال منصة منارة الحرمين وبالعديد من اللغات الاجنبية العالمية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الشيخ السديس: أن تدشين البث المباشر للدروس والخطب يأتي استكمالاً للخطط والبرامج الرقمية التي تعمل الرئاسة على تنفيذها لخدمة الراغبين في الاستفادة من الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، مشيراً إلى أن الرئاسة تواكب في خدماتها تلبية رغبات المستفيدين في أرجاء العالم كافة، مع مراعاة تعدد جنسياتهم ولغاتهم .

وأشار الى أن الهدف من هذه الخدمات هو تقديم أرقى الخدمات في الحرمين الشريفين، وفق أفضل المواصفات العالمية وتسخير الوسائل التقنية الحديثة في سبيل تجويد المنظومة الخدمية المقدمة بالمسجد الحرام لجميع الدول والمسلمين حول العالم .

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن ضبط 15693 من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة للفترة خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 سبتمبر الحالي .

وفي بيان لها، أشارت الوزارة إلى أنه "تم ضبط 15693 مخالفا، بينهم 6336 مخالفا لنظام الإقامة، و7452 مخالفا لنظام أمن الحدود، و1905 مخالفين لنظام العمل".