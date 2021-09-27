الإثنين 27 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تستحدث 25 مسارًا جديدًا بالمسجد الحرام

المسجد الحرام
المسجد الحرام

استحدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة السعودية 25 مسارًا جديدًا في المسجد الحرام، لتوفير سبل الراحة لقاصدي بيت الله الحرام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد في ظل تزايد أعداد المصلين والمعتمرين. 

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وكيل إدارة الإرشاد المكاني المهندس معن قاروت أنه جرى ترتيب ملصقات التباعد الجسدي بما يتناسب مع معايير أعداد الزوار بالمسجد الحرام لمواكبة الاستعدادات لهذا العام 1443هـ، البالغ عددها 25 مسارًا بصحن المطاف، وتخصيص مسارات للأشخاص ذوي الإعاقة وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية، وملصقات مصليات ركعتي سنة الطواف، ومصليات توسعة الملك فهد. 

وأشار إلى استحداث مصليات داخل المسجد الحرام وساحاته استعدادًا لاستقبال المعتمرين وتهيئتها حرصًا على سلامة قاصدي بيت الله الحرام.

واستحدثت المملكة العربية السعودية بثاً اذاعياً دشنه اليوم الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، يستمر على مدار اليوم لإذاعة دروس وخطب المسجد الحرام من خلال منصة منارة الحرمين وبالعديد من اللغات الاجنبية العالمية. 

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الشيخ السديس: أن تدشين البث المباشر للدروس والخطب يأتي استكمالاً للخطط والبرامج الرقمية التي تعمل الرئاسة على تنفيذها لخدمة الراغبين في الاستفادة من الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، مشيراً إلى أن الرئاسة تواكب في خدماتها تلبية رغبات المستفيدين في أرجاء العالم كافة، مع مراعاة تعدد جنسياتهم ولغاتهم .

وأشار الى أن الهدف من هذه الخدمات هو تقديم أرقى الخدمات في الحرمين الشريفين، وفق أفضل المواصفات العالمية وتسخير الوسائل التقنية الحديثة في سبيل تجويد المنظومة الخدمية المقدمة بالمسجد الحرام لجميع الدول والمسلمين حول العالم .

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن ضبط 15693 من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة للفترة خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 سبتمبر الحالي .

وفي بيان لها، أشارت الوزارة إلى أنه "تم ضبط 15693 مخالفا، بينهم 6336 مخالفا لنظام الإقامة، و7452 مخالفا لنظام أمن الحدود، و1905 مخالفين لنظام العمل".

المسجد الحرام المسجد النبوي المملكة السعودية الاجراءات الاحترازية المعتمرين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 3 سقط عليهم سقف عقار فى الإسكندرية

بلاغ للنائب العام بشأن تشويه تمثال «نهضة مصر»

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

شوقى غريب مديرًا فنيًا للمنتخب الأوليمبى

أول ظهور لـ دنيا سمير غانم منذ وفاة والدتها دلال عبدالعزيز

محمد الباز يستنكر تباطؤ المحافظين فى مواجهة التعديات على أملاك الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سفراء إثيوبيا لدى أديس أبابا!

القس. رفعت فكرى

خطر الزيادة السكانية

لواء. محسن الفحام

أطفالنا بين الوعى والتوعية

لواء.حمدى البطران

إضعاف اقتصاد الدولة

جمال-أسعد

الدولة المدنية والأحزاب الدينية

محمود خليل

حين سلّم المصريون بـ«المكتوب» فى «الخطاب السحرى»

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

ماجد حبته

ألمانيا.. الاشتراكيون قادمون تقريبًا!

صور

مهرجان الإسكندرية السينمائي

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

صناعة الأراجوز والماريونت

محطة تل أبيب

المزيد

كيف استنسخ "بينيت" مصطلحات "نتنياهو" في خطابه أمام الأمم المتحدة؟ (تحليل)

ابتعد عن «أسلوب نتنياهو».. بينيت يناقش 3 ملفات فى الأمم المتحدة

إصابات واشتباكات وتخطيط لعملية.. ماذا يحدث عند "قبر يوسف" بالضفة الغربية؟