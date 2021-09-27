الإثنين 27 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عون: الجيش اللبنانى العمود الفقرى للوطن والحامى للأمن والاستقرار

جوزاف عون
جوزاف عون

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون أن الجيش هو العمود الفقري للوطن والحامي الوحيد للأمن والاستقرار في البلاد.

جاء ذلك في تصريحات خلال الزيارة التي قام بها اليوم للسفينة الأمريكية (USNS CHOCTAW COUNTY) الراسية في قاعدة بيروت البحرية وهي سفينة للَنقل السريع، ووصلت لقاعدة بيروت البحرية في زيارة تاريخية هي الأولى لسفينة بحرية أمريكية إلى قاعدة بحرية لبنانية.

رافق قائد الجيش اللبناني في الزيارة قائد القوات البحرية في القيادة الوسطى الأمريكية الأدميرال براد كوبر والسفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا وقائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء سيفانو ديل كول، إلى جانب عدد من الضباط.

ووجه عون الشكر للسلطات الأمريكية على دعمها للجيش اللبناني وتحديدا للقوات البحرية التي تضطلع بدور أساسي في ضبط التهريب غير الشرعي وتأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية اللبنانية بالتعاون والتنسيق مع اليونيفيل، لافتاً إلى أهمية استمرار هذا الدعم من جانب الدول الصديقة وفي مقدمها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار العماد عون إلى أن انضمام القوات البحرية اللبنانية إلى منظمة الهيدروجرافيا العالمية يبرز الاعتراف الدولي بدقة الخرائط البحرية التي تعدها مصلحة الهيدروغرافيا في هذه القوات وفقاً للمعايير العالمية العالية.

من جانبها أكدت السفيرة الأمريكية بلبنان دوروثي شيا استمرار بلادها في دعم القوات البحرية التي تنفذ العديد من المهمات الحساسة في مواجهة التهريب والعمليات الإرهابية لحماية المياه الإقليمية والشعب اللبناني، والمساهمة في إعادة إعمار قاعدة بيروت البحرية بالتوازي مع تحسين القدرات العملانية للقوات البحرية.

وتعد هذه الزيارة بإدارة القيادة الوسطى للقوات البحرية الأمريكية، جزءا من مهمة القيادة التي تهدف إلى بناء قدرة البحرية اللبنانية على الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين وتعزيز قدرات الاستجابة للكوارث، بما في ذلك تبادل الخبراء المتخصصين بين البحرية اللبنانية وطاقم القيادة الوسطى للقوات البحرية الأمريكية الذين يعملون على الاستجابة للكوارث، والصحة العامة، وإجراءات مكافحة الألغام، وقدرات البناء.

قائد الجيش اللبناني جوزاف عون قاعدة بيروت البحرية بحرية لبنانية الولايات المتحدة الامريكية

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وائل لطفي

الدوغرى

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