الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نياحة القديسة ثاؤغنسطا

البابا تواضروس
البابا تواضروس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم ، بذكرى نياحة القديسة ثاؤغنسطا.
وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن في مثل هذا اليوم تنيحت المطوبة ثاؤغنسطا .
وأضاف: "كانت على أيام أنوريوس أرغاديوس الملكين البارين ، وحدث أنه في أحد الأيام أتى رسل من قبل ملك الهند بهدية للملكين ، وفى طريق عودتهم وجدوا هذه العذراء ثاؤغنسطا وفى يدها كتاب تقرأ فيه . .فاختطفوها وانطلقوا بها إلى بلادهم ، وصارت رئيسة على حشم الملك ونسائه . واتفق أن ابن الملك مرض مرضا شديدا ، فأخذته في حضنها وصلبت عليه بعلامة الصليب ، فعوفي في الحال ، فشاع الخبر في تلك البلد ، ومن ذلك اليوم أعتقت ونالت حريتها".
وتابع: "واتفق أن الملك ذهب إلى الحرب فحل حوله قتام وضباب ، ولمعرفته بعلامة الصليب التي ترشمها ثاؤغنسطا ، صلب على الريح فصارت صحوا ، وبعلامة الصليب غلب أعداءه ".
واكمل: ولما عاد من الحرب خر عند قدمي القديسة طالبا المعمودية المقدسة هو وأهل المدينة . فعرفتهم أنه ليس لها أن تعمد ، فأرسلوا إلى الملك أنوريوس يعرفونه بقبولهم الإيمان ، ويطلبون منه قسا يعمدهم . فأرسل لهم قسا حبيسا قديسا فعمدهم جميعا . وناولهم من جسد المسيح ودمه . ففرحت العذراء بمجيئه . وتبارك كل منهما من الآخر ، وأقامت لها ديرا اجتمع فيه كثيرات من العذارى اللواتي رغبن في الرهبنة ".
وتابع: "ولما عاد القس إلى الملك وأعلمه بعودة أهل المدينة إلى الإيمان بالسيد المسيح فرح كثيرا ، واتفق مع البطريرك على رسامة القس أسقفا وأعادته إليهم . فابتهجت نفوسهم ، وكانوا قد بنوا كنيسة عظيمة ، واحتاجوا إلى أعمدة . وكان هناك هيكل كبير للأوثان به أعمدة فنقلوها إلى هذه البيعة . وعاد بقية أهل المدينة إلى الإيمان بالسيد المسيح . أما العذراء فابتهجت بما تم . ثم تنيحت في ذلك الدير وسط العذارى .

السنكسار الدستور السنكسار القبطي السنكسار

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

الأكثر قراءة

«انخفاض تدريجى».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

معجزة بحر البقر.. عاملون يكشفون أسباب دخول المشروع «موسوعة جينيس»

توقعات بارتفاع أسعار الوقود بعد زيادة سعر خام النفط العالمى

مصرع وإصابة 3 سقط عليهم سقف عقار فى الإسكندرية

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

«الأزهر»: لعبة «كونكر- Conquer» حرام شرعًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سفراء إثيوبيا لدى أديس أبابا!

القس. رفعت فكرى

خطر الزيادة السكانية

لواء. محسن الفحام

أطفالنا بين الوعى والتوعية

لواء.حمدى البطران

إضعاف اقتصاد الدولة

جمال-أسعد

الدولة المدنية والأحزاب الدينية

محمود خليل

حين سلّم المصريون بـ«المكتوب» فى «الخطاب السحرى»

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

ماجد حبته

ألمانيا.. الاشتراكيون قادمون تقريبًا!

صور

مهرجان الإسكندرية السينمائي

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

صناعة الأراجوز والماريونت

محطة تل أبيب

المزيد

كيف استنسخ "بينيت" مصطلحات "نتنياهو" في خطابه أمام الأمم المتحدة؟ (تحليل)

ابتعد عن «أسلوب نتنياهو».. بينيت يناقش 3 ملفات فى الأمم المتحدة

إصابات واشتباكات وتخطيط لعملية.. ماذا يحدث عند "قبر يوسف" بالضفة الغربية؟