الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تدابير جديدة لمكافحة كورونا فى النمسا

كورونا في النمسا
كورونا في النمسا

تبدأ العاصمة النمساوية فيينا حزمة جديدة من تدابير مواجهة جائحة كورونا اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل.

وقال ميخائيل لودفيج، حاكم العاصمة فيينا فى تصريحات له اليوم الإثنين، إن التدابير الجديدة تهدف الى الحد من معدل الإصابات اليومية والذي مازال مصدر عبء على المستشفيات ووحدات العناية المركزة، مشيرا الى أنه سيتم إيقاف العمل بشهادة الخلو من فيروس كورونا "بي سي أر" والاعتماد فقط على تلقى اللقاح أو التعافي من الوباء "قاعدة G2".

وأوضح لودفيج أن الإجراءات الجديدة تشمل دخول المطاعم والتجمعات لأكثر من 500 شخص، سواء  كانت المناسبة فى الأماكن المغلقة أو الهواء الطلق مع استثناء الأطفال دون سن الثانية عشرة. 

العاصمة النمساوية فيينا كورونا ميخائيل لودفيج الاصابات

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وائل لطفي

الدوغرى

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