الإثنين 27 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر قلقة إزاء انسداد آفاق حل عادل ونهائى للقضية الفلسطينية

رمطان لعمامرة
رمطان لعمامرة

أعربت الجزائر عن "عميق قلقها إزاء انسداد آفاق حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في ممارساته القمعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وتنكره التام للعملية السلمية وقرارات الشرعية الدولية".

وجددت الجزائر، على لسان وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة في خطابه، اليوم الإثنين، أمام الجمعية العام للأمم المتحدة، نداءها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لتحمل مسئولياته التاريخية والقانونية، وحمل السلطة القائمة بالاحتلال على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما جددت الجزائر تمسكها والتزامها بمبادرة السلام العربية الرامية إلى تكريس حل الدولتين وتحرير كافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري .

وقال لعمامرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "إن الوضع الاستثنائي والخطير الذي تعيشه المجموعة الدولية، اليوم، جراء جائحة كورونا يجب ألا ينسينا الأزمات السياسية والأمنية، وبؤر التوتر، وتحديات التنمية، التي لا تزال تشهدها العديد من المناطق في العالم، خاصة في الشرق الأوسط وإفريقيا" .

وأكد لعمامرة أن الجزائر وبصفتها دولة محورية تسعى للسلم والتعاون تتابع ببالغ الاهتمام التطورات الحالية في هذه البلدان الشقيقة، وتؤكد موقفها الثابت بخصوص الحلول السلمية والسياسية لهذه النزاعات والأزمات بعيدًا عن كل أشكال التدخلات الأجنبية، مشددًا على أن هذه المبادئ تتأكد صلاحيتها وأهميتها باستمرار على أرض الواقع.

وأوضح الوزير الجزائري: أن بلاده حرصت على الانخراط في العديد من المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية لهذه الصراعات والنزاعات وجلب الاستقرار في دائرتها الإقليمية والدولية، من خلال إعلاء قيم الحوار والتفاوض والمصالحة الوطنية، مؤكدًا أنها سوف تستمر في الدفاع عن القضايا العادلة للشعوب التي تكافح وتناضل من أجل استرجاع حقوقها الأساسية وتقرير مصيرها، خاصة في فلسطين.

الجزائر الشعب الفلسطيني رمطان لعمامرة مجلس الأمن القدس

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وائل لطفي

الدوغرى

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